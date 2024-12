Von Ann-Kathrin Frei

Mosbach. Draus vom Walde kam er nicht her, und statt einem Schlitten – Schnee gab es ja (noch) nicht – reiste der Nikolaus stilecht mit einer Kutsche auf dem Mosbacher Weihnachtsmarkt an. Nicht Rudolf und seine Gefährten, sondern die Schwarzwälder Kaltblüter Rasputin und Morus zogen den Wagen, der unzählige Säcke voller Geschenke geladen hatte.

Kein Wunder also, dass sich ganz viele Kinder am Sonntagnachmittag auf den Besuch des bärtigen Mannes mit dem roten Mantel freuten und ihn winkend und rufend in Empfang nahmen.

Foto: Ann-Kathrin Frei

Am Wunschbaum, den der Verein "Nobody’s perfect" bei der Benefizveranstaltung im Sommer aufgestellt hatte, hängen viele Wünsche von benachteiligten und beeinträchtigten Kindern, und einen großen Teil davon wollte nun der Nikolaus – alias Sven Zöllner als Vereinsvorsitzender – mit seinen Helfern auf dem Marktplatz erfüllen.

Das ist auch die Herzensaufgabe des Vereins: Man will beeinträchtigten Kindern helfen und sich für eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einsetzen.

Diese besonderen Wünsche waren es dann, die der Verein zu allererst erfüllte. Unterstützt wurde er dabei auch von Oberbürgermeister Julian Stipp, der dem Verein und den vielen Helfenden dankte. "Nicht überall und jedem geht es gut", so Stipp.

Nobody’s perfect habe es sich zur Aufgabe gemacht, eben jenen zu helfen, "die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen – und dafür hat das ganze Team einen riesigen Applaus verdient", sagte der Rathauschef, der keine langen Reden schwingen wollte und direkt mit Sven Zöllner zur Tat schritt.

Einen Wunsch fand der Gabenbringer besonders toll: "Jemand hat sich Nudeln gewünscht. Das ist so cool, dass wir uns da noch was einfallen lassen haben." Für den Wünschenden gab’s deshalb nicht nur eine Packung Nudeln, sondern gemeinsam mit dem Landhandel Barth ein ganzes Jahresabo davon.

Das war aber nicht der einzige außergewöhnliche Wunsch. Das nächste Beispiel für Nächstenliebe lieferte eine unbekannte Person, die einen Herzenswunsch erfüllte. Denn die Wünsche, die auf dem Baum ihren Platz finden, sollen nicht mehr als 25 Euro kosten; doch wer einen (größeren) Herzenswunsch hat, darf auch diesen eintragen. "Innerhalb von zehn Minuten wurde er erfüllt – wir wissen nicht, wer es war, falls du also hier sein solltest: Danke", sagte Zöllner.

Er überreichte Karten für das Musical "König der Löwen" in Hamburg an eine überglückliche junge Frau. 21 Wünsche (im Wert von etwa 1000 Euro) vom Wunschbaum konnte der Verein bisher mithilfe anderer (unbekannter) Unterstützer schon erfüllen – ganz nach dem Vereinsmotto "Gemeinsam mehr erreichen".

Doch der Nikolaus wäre nicht der Nikolaus, würde er nicht an alle Kinder denken. Und so hatte die Kutsche von Marco Zwickl auch was für die vielen anderen wartenden Kinder geladen. Hier war für jedes Alter etwas dabei; ob Schokonikoläuse, Kuscheltiere, Bücher oder Spiele, rund 700 Geschenke waren es. Die große Familientraube bewies, dass der Verein richtig lag, sorgte aber leider dafür, dass es für gehandicapte Personen schwerer wurde, sich ihre Geschenke abzuholen – wo es doch gerade um sie gehen sollte.

"Genießt das, was ihr habt, die gemeinsame Zeit und geht mit einem Lächeln nach Hause", wünschte der Nikolaus, bevor er sich wieder auf den Weg machte. An Weihnachten solle es nicht (nur) um Geschenke gehen, sondern um den Zusammenhalt der Familie. "Denn die Gesundheit ist das größte Geschenk."

Info: Wer die Wunschbaum-Aktion unterstützen will, findet Infos unter www.nobodys-perfect.de/hauptseite/über-uns/der-wunschbaum