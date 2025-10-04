Mark Sterk weiß Logistiker in guten Händen
Der Kommandeur verlässt das Walldürner Bataillon. Nachfolger Dirk Jordan ist kein Unbekannter. Der rote Faden heißt Kriegstüchtigkeit.
Von Janek Mayer
Walldürn. Beim Logistikbataillon 461 in Walldürn steht ein Kommandowechsel an, der einen Abschluss und zugleich einen Neuanfang in der Ära der "Zeitenwende" markiert. Am 7. Oktober übergibt Oberstleutnant Mark Sterk das Kommando an Oberstleutnant Dirk Jordan. Sterk blickt auf eine ereignisreiche dreijährige Amtszeit zurück, in der er die Einheit
