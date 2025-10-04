Samstag, 04. Oktober 2025

Plus Walldürner Bataillon

Mark Sterk weiß Logistiker in guten Händen

Der Kommandeur verlässt das Walldürner Bataillon. Nachfolger Dirk Jordan ist kein Unbekannter. Der rote Faden heißt Kriegstüchtigkeit.

04.10.2025 UPDATE: 04.10.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 22 Sekunden
Oberstleutnant Mark Sterk (l.) und Oberstleutnant Dirk Jordan tauschen die Rollen: Sterk wechselt nach Bonn ins Verteidigungsministerium, Jordan übernimmt das Logistikbataillon 461 in der Walldürner Nibelungenkaserne. Foto: Janek Mayer

Von Janek Mayer

Walldürn. Beim Logistikbataillon 461 in Walldürn steht ein Kommandowechsel an, der einen Abschluss und zugleich einen Neuanfang in der Ära der "Zeitenwende" markiert. Am 7. Oktober übergibt Oberstleutnant Mark Sterk das Kommando an Oberstleutnant Dirk Jordan. Sterk blickt auf eine ereignisreiche dreijährige Amtszeit zurück, in der er die Einheit

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Janek Mayer
zuständiger Redakteur für Walldürn
