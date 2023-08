Walldürn. (pm) Die offizielle Übergabe des neu konzipierten Busverkehr-Linienbündels zwischen Seckach und Walldürn durch Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Markus Günther und Vertreter des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar findet am Freitag, 25. August, um 10 Uhr am Bahnhof in Walldürn statt.

Das Linienbündel umfasst neben dem Stadtbusverkehr in Walldürn (Linie 846) auch die Buslinien 849 (Altheim–Walldürn–Glashofen) und 848 (Großeicholzheim–Adelsheim–Osterburken–Buchen).

Durch das Linienbündel konnte das umfangreiche Angebot an Busverbindungen, welches vom Neckar-Odenwald-Kreis und der Stadt Walldürn (Stadtbusverkehr) in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar organisiert wird, optimiert werden, heißt es in einer Mitteilung der Walldürner Stadtverwaltung.

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar bietet mit dem Linienbündel Seckach–Walldürn eine optimierte, umweltfreundliche ÖPNV-Anbindung und Mobilität für die Fahrgäste: "Hierzu werden von den Betreibern auch neue Omnibusse mit modernster Fahrzeugtechnik eingesetzt."

Mit der Neuausrichtung wird der Stadtbusverkehr in Walldürn mit einem zuverlässigen und ganztägigen Takt von montags bis freitags und auch an Samstagen betrieben. Pünktlichkeit und Anschlusssicherheit zu weiteren Bus- und Bahnverkehren sowie gute Erschließung und kurze Fahrzeiten zu den gewünschten Zielen sind weitere wesentliche Merkmale des modernen Stadtbusverkehrs.

Im Rahmen der Neukonzeption wurden neben der Beibehaltung der Erreichbarkeit bisheriger Ziele weitere Haltepunkte aufgenommen (Robert-Koch-Straße, Kaserne und Einkaufsmarkt Dr.-Heinrich-Köhler-Straße). Alle Haltestellen werden künftig in beide Richtungen bedient, Taktlücken geschlossen und der Bedienzeitraum ausgeweitet (Montag bis Freitag von 6 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 19 Uhr).

Die Stadtbuslinie ist in den Buslinienverkehr des Neckar-Odenwald-Kreises integriert, es gelten die Fahrkartentarife des Verkehrsverbunds. Der Stadtbusverkehr wird von der Firma Horst Berberich (Glashofen) betrieben. Die Stadt Walldürn beteiligt sich mit jährlich rund 160 000 Euro an den Kosten der Stadtbuslinie.

Die Regionalbuslinien 849 und 848 werden gemeinsam von der Firma Horst Berberich und dem Omnibusunternehmen Paul Knühl (Seckach) betrieben und vom Neckar-Odenwald-Kreis als Träger des öffentlichen Personennahverkehrs finanziert.

Info: Die Bevölkerung ist zur offiziellen Übergabe am 25. August willkommen.