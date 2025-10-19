Wie die Löwenlichtspiele dem Kinosterben trotzten
Das Traditionshaus präsentiert sich zum Jubiläum modern. Ein Fest steigt am 26. Oktober.
Von Joachim Dörr
Walldürn. Vom Kino mit Holzstühlen und Wochenschau bis zum modernen Zwei-Saal-Filmtheater mit Lounge und 3D-Sound: Die Geschichte der Löwenlichtspiele ist auch ein Stück Kulturgeschichte Walldürns. In den vergangenen Jahrzehnten erlebte das Traditionshaus viele Veränderungen – vom Verkauf süßer Leckereien im Vorraum über die Sanierung mit Fördermitteln bis