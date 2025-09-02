Dienstag, 02. September 2025

Plus Walldürn

Tragschicht im neuen Kreisverkehr eingebaut

Die Arbeiten am Verkehrsknoten im Walldürner Osten liegen im Zeitplan. Die Freigabe ist für den 12. September geplant.

02.09.2025 UPDATE: 02.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 39 Sekunden
Am Montag haben Mitarbeiter der Firma Wolff und Müller (Waldenburg) die Asphalttragschicht im neuen Kreisverkehr in der Würzburger Straße eingebaut. Bis Ende der Woche sollen die Asphaltarbeiten abgeschlossen sein. Die Freigabe für den Verkehr ist am 12. September geplant. Foto: Ralf Scherer

Von Ralf Scherer

Walldürn. Der Zeitplan bis zur Fertigstellung des Kreisverkehrs in der Würzburger Straße war von Anfang an ambitioniert und ohne größere Puffer eng getaktet. Rund vier Monate Bauzeit haben sich die Verantwortlichen des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Hardheim-Walldürn als Auftraggeber des Planungsbüros Walter und Partner Ingenieure (Tauberbischofsheim)

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Ralf Scherer
Redakteur
