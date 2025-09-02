Von Ralf Scherer

Walldürn. Der Zeitplan bis zur Fertigstellung des Kreisverkehrs in der Würzburger Straße war von Anfang an ambitioniert und ohne größere Puffer eng getaktet. Rund vier Monate Bauzeit haben sich die Verantwortlichen des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Hardheim-Walldürn als Auftraggeber des Planungsbüros Walter und Partner Ingenieure (Tauberbischofsheim)