Danach begeisterte die Rittergarde/Juniorengarde der "Lemia" Krautheim mit ihrem Gardetanz, dem sich der Schautanz der Jugendschautanzgruppe des TSC Walldürn anschloss. Mit ihrem Schautanz "Pets – Haustiere" präsentierte sie einen tierisch guten Tanz. Das Publikum zeigte sich beeindruckt, was diese von dem Trainerteam Emily Müssig und Kira Neid trainierte 14-köpfige Jugendschautanzgruppe an diesem Abend an tänzerischem Können darbot. Dieser Schautanz war voll gespickt mit anspruchsvollen tänzerischen Elementen der Spitzenklasse, die von den 14 jugendlichen Akteuren Melissa Chrispens, Anni Dell, ...

In der nächsten Musikpause erfolgte sodann der Auftritt des Tanzmiechens der "Narhalla" Boxberg mit einem Tanzmariechen-Medley und im Anschluss daran dann der Schautanz der Ranzengarde aus Osterburken mit dem Titel "Shipping up to Borke".

Dürn. (Sti.) Nach dreijähriger pandemiebedingter Zwangspause hieß es endlich wieder "Feiern! Tanzen! Faschenaacht!". Der Tanz-Sport-Club Walldürn beim 4. "Dürmer Faschenaachtsball" wieder TSC-Tanzpräsentation zeigen und brachte ein Feuerwerk aus wirbelnden Tanzbeinen auf die Bühne. Sie stand dabei ganz unter dem Motto "Kleeni Sitzung für jedermann – Keener muss, jeder kann!". Für den gelungenen musikalischen Rahmen im voll besetzten "Haus der offenen Tür" sorgte DJ "Juss" (Andi Münch).

Nach dem musikalischen Auftakt mit DJ "Juss" und einem von allen drei Tanzgruppe des TSC Walldürn auf der Bühne dargebotenen "Flashmob", hieß der Vorsitzende Thomas Geiger eine sehr großer Anzahl Vereinsmitglieder, Gäste und Besucher im närrisch dekorierten und proppenvollen Saal des Hauses der offenen Tür willkommen. Allen Gästen versprach er einen kurzweiligen und unterhaltsamen närrischen Abend mit vielen tänzerischen und musikalischen Showeinlagen.

Sodann hieß es "Bühne frei" für DJ "Juss", der das närrische Auditorium durch eine musikalische Stimmungsrunde auf die richtige "Betriebstemperatur" gebrachte. Die elfköpfige Mäusegruppe des TSC Walldürn (Trainerinnen: Christin und Anne Maier) beeindruckte beim ersten Auftritt des Abends mit ihrem spritzigen und gekonnt dargebotenen Schautanz "Mäusetanz".

Der spritzige Schautanz „Mäusetanz“ der Mäusegruppe des TSC eröffnete die Sitzung. Foto:Bernd Stieglmeier

Nach dieser großartigen Tanzdarbietung und der anschließend vom Publikum gewünschten und von den Akteurinnen nur allzu gerne gewährten Zugabe stellte Thomas Geiger den Gästen die elf TSC-Tanzmäuse namentlich vor. In der TSC-Mäusegruppe tanzten aktiv mit: Nele Baumann, Emilia Chrispens, Nora Kerec, Marianne Kirchgeßner, Lina Kruger, Lisa Kruger, Emily Mirczik, Emilia Münkel, Leni Rubey, Lilly Schott und Mia Seeber.

In der nächsten Musikpause erfolgte sodann der Auftritt des Tanzmiechens der "Narhalla" Boxberg mit einem Tanzmariechen-Medley und im Anschluss daran dann der Schautanz der Ranzengarde aus Osterburken mit dem Titel "Shipping up to Borke".

Danach begeisterte die Rittergarde/Juniorengarde der "Lemia" Krautheim mit ihrem Gardetanz, dem sich der Schautanz der Jugendschautanzgruppe des TSC Walldürn anschloss. Mit ihrem Schautanz "Pets – Haustiere" präsentierte sie einen tierisch guten Tanz. Das Publikum zeigte sich beeindruckt, was diese von dem Trainerteam Emily Müssig und Kira Neid trainierte 14-köpfige Jugendschautanzgruppe an diesem Abend an tänzerischem Können darbot. Dieser Schautanz war voll gespickt mit anspruchsvollen tänzerischen Elementen der Spitzenklasse, die von den 14 jugendlichen Akteuren Melissa Chrispens, Anni Dell, Runa Ehmig, Taya Ehmig, Elisha Esezobor, Jasmin Gaub, Paula Heneka, Lea Huber, Larina Kruger, Emma Lang, Sophia Mirczik, Kim Schubert, Liana Tworischuk und Luisa Zimmer in einer Form präsentiert wurden, wie man sie sonst nur selten in der Region geboten bekommt. Ein nicht enden wollenden Schlussapplaus war der verdiente Lohn und Anlass für eine lautstark geforderten Zugabe.

Großartig war auch der Gardetanz der "Freggergarde" der "Hettemer Fregger" und der Schautanz der großen Schautanzgruppe der "Heeschter Berkediebe". Ein weiteres Highlight war der Schautanz des Männerballetts der "Heeschter Berkediebe" unter dem Motto "Auf zum Trachtenfest".

Beeindruckend als vorletzter Programmbeitrag der Tanzauftritt des Tanzpaares der "Lemia" Krautheim, Vanessa Wohlfahrt und Tom Käfer.

Die Jugendschautanzgruppe des TSC Walldürn beeindruckte mit ihrem Schautanz „Pets - Haustiere“. Foto:Bernd Stieglmeier

Als letzter offizieller Programmpunkt und absolut krönender Höhepunkt des Abends folgte der Tanzauftritt der 13-köpfigen Großen Schautanzgruppe des TSC Walldürn (Trainerinnen: Lisa Englert, Milena Geiger, Jenny Kaiser, und Milena Geiger) mit dem perfekt einstudierten und brillant dargeboten Schautanz "It’s Showtime", der neben den perfekten tänzerischen und akrobatischen Darbietungen vor allem auch durch die fantastischen Kostüme zu begeistern wusste. Die Akteure kam erst nach einer Zugabe von der Bühne. Es tanzten und begeisterten in dieser großen TSC-Schautanzgruppe: Iliana Dejanovic, Lisa Englert, Milena Geiger, Jenny Kaiser, Tamina Kunkel, Anna-Maria Link, Anne Maier, Emily Müssig, Leonie Rieger, Christin Waller, Anabell Weber, Melissa Weber und Konstancia Zimmer.

Vorsitzender Thomas Geiger dankte allen Akteuren auf der Bühne und allen ehrenamtlich tätigen Helfer vor und hinter der Bühne.

Im Anschluss daran spielte noch DJ "Juss" für die ganz unermüdlichen Gäste bis in die späten Nachstunden zum Tanz und zur musikalischen Unterhaltung auf.