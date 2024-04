Walldürn. (rjs) Mitarbeiter der Firma Leis Abbruch und Recycling (Walldürn) haben in der Unteren Vorstadtstraße mit dem Abriss der Scheune des ehemaligen Anwesens "Fieger" begonnen. Als günstigster Anbieter hatte das Unternehmen den Auftrag für den Abbruch in der Sitzung des Gemeinderats in der vergangenen Woche erhalten.

Die Kosten belaufen sich auf 92 106 Euro. Darin enthalten ist