Freitag, 26. September 2025

Plus Walldürn

Radfahren soll für 8 Millionen Euro komfortabler werden

Der Gemeinderat beschließt ein Konzept mit 119 Maßnahmen. Die Kosten belaufen sich auf rund 8,75 Millionen Euro.

26.09.2025 UPDATE: 26.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 32 Sekunden
Oftmals reicht wie hier in der Wilhelm-Röntgen-Straße eine gut sichtbare Markierung aus, um mehr Klarheit für alle Verkehrsteilnehmer zu schaffen. 62 solcher schnell und günstig realisierbaren Maßnahmen sieht das Radverkehrskonzept der Stadt Walldürn vor. Foto: Ralf Scherer

Von Ralf Scherer

Walldürn. Über einen Zeitraum von zehn Jahren will die Stadt Walldürn die Sicherheit und den Komfort für Fahrradfahrer im Straßenverkehr schrittweise verbessern. Als Grundlage dafür haben die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Montag im "Haus der offenen Tür" ein von der Bernard-Gruppe (Stuttgart) erarbeitetes Konzept verabschiedet, das nun schrittweise

Ralf Scherer
Redakteur
