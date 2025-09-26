Radfahren soll für 8 Millionen Euro komfortabler werden
Der Gemeinderat beschließt ein Konzept mit 119 Maßnahmen. Die Kosten belaufen sich auf rund 8,75 Millionen Euro.
Von Ralf Scherer
Walldürn. Über einen Zeitraum von zehn Jahren will die Stadt Walldürn die Sicherheit und den Komfort für Fahrradfahrer im Straßenverkehr schrittweise verbessern. Als Grundlage dafür haben die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Montag im "Haus der offenen Tür" ein von der Bernard-Gruppe (Stuttgart) erarbeitetes Konzept verabschiedet, das nun schrittweise
