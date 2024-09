Von Daniela Käflein

Glashofen. Ihres stellenweise maroden Abwassersystems nimmt sich die Stadt Walldürn jetzt auch in Glashofen an. Für rund 315.000 Euro soll in diesem Jahr unter anderem verhindert werden, dass zu viel Fremdwasser in die Abwasserrohre gelangt.

"Ein großes Thema ist, dass wir immer in unsere Kanäle investieren und viel Geld im Boden verstecken",