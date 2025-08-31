Sonntag, 31. August 2025

Plus Walldürn

Gottersdorf hat einen staatlich geprüften Brenner

Michael Schieser hat die Prüfung erfolgreich abgelegt. Bürgermeister Meikel Dörr gratulierte.

31.08.2025 UPDATE: 31.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 10 Sekunden
Bürgermeister Meikel Dörr (r.) gratulierte Michael und Nadine Schieser, die in ihrem Familienbetrieb nun den Titel „Staatlich geprüfter Brenner“ führen dürfen. Foto: Engelbert Kötter

Gottersdorf. (ekö) Michael Schieser ist der erste Absolvent aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, der an der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau Veitshöchheim (LWG) nun seine Prüfung zum staatlich geprüften Brenner erfolgreich abgelegt hat. Zusammen mit dieser Ausbildung hat Schieser zugleich auch die Prüfung zum Fach-Sensoriker für Destillate abgelegt und damit das Sensorik-Zertifikat




