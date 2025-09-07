Von Daniela Käflein

Glashofen. Wenn technische Einrichtungen im Alltagsgebrauch nicht zu Ende gedacht sind, kann Michael Farrenkopf aus Glashofen nicht anders: Er muss aktiv werden. Im vorliegenden Fall konnte der pensionierte Ingenieur der Feinwerktechnik auch noch dazu beitragen, dass sich sein 93-jähriger Schwiegervater ein gutes Stück seiner Selbständigkeit erhalten konnte.

"Mein Schwiegervater, der inzwischen verstorben ist, hat sich darüber richtig gefreut. Und das macht mich dann so zufrieden wie nichts anderes", erklärt der pensionierte Tüftler im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Doch der Reihe nach: Mit zunehmenden Gebrechen bekam der Schwiegervater ein Pflegebett. "Es verfügte über viele Automatiken, die im Normalbetrieb im Alltag nicht gebraucht werden. Wichtig waren eigentlich nur zwei Funktionen: Das Aufrichten und das Absenken sind die wichtigsten", erklärt Michael Farrenkopf im Rückblick.

Für den Opa sei das allerdings schwierig gewesen. Zum einen durch Arthrose und andere Probleme in den Händen aufgrund der lebenslangen Arbeit in der Land- und Forstwirtschaft. Gerade nachts sei es für ihn unmöglich gewesen, an die Fernbedienung überhaupt erst dranzukommen.

"Der nächste Punkt war, dass man im Dunkeln nicht fühlen konnte, wo sich der Knopf für das Aufrichten oder Absenken überhaupt befindet", bringt es der geschickte Konstrukteur auf den Punkt. Das hatte zur Folge, dass immer jemand aufstehen und ihm helfen musste, was den Großvater selbst am meisten störte.

"Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die eigentlich wichtigsten Funktionen für Pflegebedürftige selbst, das Aufrichten und Absenken, gar nicht ausführbar waren", fasst Michael Farrenkopf die Situation zusammen.

Die Konstruktion wird am Bett befestigt und ist leicht zu bedienen. Foto: Farrenkopf

"Es war abzusehen, dass es auch mit Pflegebett im Laufe der Zeit für ihn unmöglich sein würde, selbst aufzustehen, was ihm ganz wichtig war für seine Selbständigkeit", so der Schwiegersohn. "Es musste etwas sein, was ganz einfach und möglichst auch im Dunkeln zu bedienen war", so seine Überlegung. Es sollte über seinem Bett erreichbar und blind greifbar sein, um die Funktionen Aufrichten und Absenken auslösen zu können. "Aber das Bett war ja geliehen, insofern wollte ich daran nichts dauerhaft ändern", gibt Michael Farrenkopf zu bedenken.

Ein eigenständiges Leben im Alter war für den Schwiegervater ein Wunsch, den er mit vielen Senioren teilt. Doch im Laufe der Jahre machen sich gerade bei Menschen, die ein Leben lang körperlich gearbeitet haben, Einschränkungen bemerkbar, die scheinbar einfache Alltagssituationen zu Herausforderungen werden lassen. Das Aufstehen aus dem Bett ist dann nicht mehr selbstverständlich. An dieser Stelle wollte Michael Farrenkopf mit seiner Idee ansetzen.

In dem Bewusstsein, dass die einfachsten Dinge oft die besten sind, ließ der Tüftler seinen Blick durch die Werkstatt schweifen. Seine Leidenschaft fürs Knobeln in technischen Dingen hat ihm dabei natürlich in die Hände gespielt. Eine ganze Weile habe er überlegt, aber mit dem Machen sei es dann wie von selbst gegangen.

Die Fernbedienung für das Pflegebett wird in die Holzkonstruktion eingefügt und über zwei unterschiedlich lange Schnüre bedient. Foto: Michael Farrenkopf

Mit Holz und ein paar Schüren konstruierte er eine Vorrichtung, die man einfach auf den Bügel oberhalb des Betts stecken konnte, während die Fernbedienung in den Holzkasten reingeklipst wurde. An der Vorrichtung befestigte er zwei Schnüre: die blaue, kürzere für den Himmel, also das Aufrichten, und die rote, längere Schnur für das Absenken nach unten. Wichtig sei dabei gewesen, die Konzentration genau auf die Funktion zu richten, die man braucht.

Das Fixieren des Bediengeräts mit leichter Zugänglichkeit für den Patienten und das Pflegepersonal spielte dabei für den Erfinder eine wichtige Rolle. Auf diese Weise konnte der Opa auch im Dunkeln an der richtigen Schnur ziehen und das Bett in die gewünschte Position bringen, ohne jemanden zu rufen.

"Das ist das Geniale daran. Dabei zeigte sich ganz klar, dass Einfachheit zu überlegener Qualität, Freude und Zufriedenheit führt", resümiert der Tüftler im Rückblick und schildert mit Begeisterung, wie der Schwiegervater seine überschwängliche Freude über die gelungene Erfindung zum Ausdruck brachte. Nicht zuletzt deshalb, weil er damit wieder ein Stück Selbständigkeit zurückgewonnen hatte.

"Dieses Beispiel verdeutlicht, dass man mit einfachen vorhandenen Mitteln etwas deutlich besser machen kann und mit einer kleinen Unterstützung so viel Erleichterung schafft", meint Michael Farrenkopf. Anstatt auf komplizierte oder aufwendige Lösungen zu setzen, liege die wahre Essenz des Guten oft in der Einfachheit. Die konstruierte Vorrichtung nimmt die Fernsteuerung auf.

"Auf diese Weise ist die Fernsteuerung auch immer definiert platziert und kann nicht verlegt werden", erläutert Michael Farrenkopf. Alle Personen, die an der Pflege des Schwiegervaters beteiligt waren, seien von dieser praktischen Vorrichtung beeindruckt gewesen. "Sie haben mir geraten, das unbedingt weiterzugeben", unterstreicht Michael Farrenkopf.

"Grundsätzlich war mein Schwiegervater schon immer mein bester Testfahrer und für meine Ideen absolut offen", erinnert sich der pensionierte Ingenieur der Feinwerktechnik, der viele gemeinsame Interessen mit seinem Schwiegervater teilte. Ganz wichtig dabei sei immer der Wald gewesen.

Um dem 93-Jährigen den Ausflug in den Wald zu ermöglichen, befestigte er einen Korbstuhl auf der Pritsche des Traktors, um ihn damit so lange wie möglich durch den Wald zu seinen Bäumen zu fahren. Der Schwiegervater habe es genossen. Und geschätzt.

Inzwischen hat Michael Farrenkopf einen Brief an die Firma des Pflegebetts formuliert und seine Erfindung vorgestellt. "Für Krankenhäuser und ihr überlastetes Pflegepersonal wäre das doch eine deutliche Erleichterung. Damit könnte man alle Beteiligten entlasten", ist er überzeugt. Und ist auf die Antwort der Firma gespannt.