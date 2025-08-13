Geldautomaten fliegen immer seltener in die Luft
Walldürn ist die Ausnahme vom Trend. Die Beute fällt oft geringer aus als der Schaden. Baden-Württemberg galt lange als Hotspot für Sprengungen.
Walldürn/Stuttgart. (dpa/jam) Die Wallfahrtsstadt ist eine von nur sieben Kommunen in Baden-Württemberg, in denen Räuber in der ersten Jahreshälfte einen Geldautomaten in die Luft gesprengt haben. Das geht aus einer Anfrage der Deutschen Presseagentur an das Innenministerium hervor. Baden-Württemberg ist damit nicht mehr länger der Hotspot für Geldautomatensprenger.
Nach einem
