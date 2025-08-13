Mittwoch, 13. August 2025

zurück
Plus Walldürn

Geldautomaten fliegen immer seltener in die Luft

Walldürn ist die Ausnahme vom Trend. Die Beute fällt oft geringer aus als der Schaden. Baden-Württemberg galt lange als Hotspot für Sprengungen.

13.08.2025 UPDATE: 13.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 17 Sekunden
26. Februar: Beamte der Kriminalpolizei untersuchen die Überreste des Geldautomaten der Volksbank Franken, den Unbekannte mit einem Sprengsatz zerstört haben. Archivfoto: rjs

Walldürn/Stuttgart. (dpa/jam) Die Wallfahrtsstadt ist eine von nur sieben Kommunen in Baden-Württemberg, in denen Räuber in der ersten Jahreshälfte einen Geldautomaten in die Luft gesprengt haben. Das geht aus einer Anfrage der Deutschen Presseagentur an das Innenministerium hervor. Baden-Württemberg ist damit nicht mehr länger der Hotspot für Geldautomatensprenger.

Nach einem

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.