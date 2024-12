Walldürn. (rjs) Vom 6. bis 8. Dezember verwandelt sich der Innenhof des Verwaltungsgebäudes Schloss wieder in ein bezauberndes Weihnachtswunderland: Mehr als 40 Stände und Buden laden die Besucher bei der zweiten Auflage der "Dürmer Schlossweihnacht" im Ambiente des altehrwürdigen Gemäuers zum Staunen und Verweilen, zum Stöbern und Bummeln ein.

Zahlreiche Kunsthandwerker präsentieren ihre facettenreichen Waren. Wer also noch ein passendes Geschenk oder den richtigen Weihnachtsbaum sucht, wird bestimmt wieder im stimmungsvoll beleuchteten Schlosshof fündig. Ein vielfältiges kulinarisches Angebot von Herzhaftem bis hin zu süßen Versuchungen und wärmenden Getränken rundet die weihnachtliche Stimmung ab.

Viel Musik gibt es an allen drei Markttagen auf der Bühne im Schlosshof. Gleich nebenan dreht sich wieder ein zauberhaftes Kinderkarussell. Und als besonderer Höhepunkt für die kleinen Besucher erscheint am Sonntagnachmittag der Nikolaus mit seinem Engel auf dem Weihnachtsmarkt und verteilt mit Leckereien gefüllte Stiefel an die Kinder.

> Freitag, 6. Dezember: Eröffnet wird die "Dürmer Schlossweihnacht" um 18 Uhr im Schlosshof. Ab 18.15 Uhr unterhält das Junge Odenwälder Blasorchester die Besucher. Ebenfalls Livemusik gibt es ab 19 Uhr mit Jürgen Weckbachs "Eagle One Projekt". Geöffnet ist der Markt bis 22 Uhr.

> Samstag, 7. Dezember: Die Odenwälder Trachtenkapelle Walldürn spielt ab 17 Uhr auf der Bühne im Schlosshof. Das Duo "Chris und Denise" übernimmt ab 18.30 Uhr die Unterhaltung der Gäste mit Livemusik. Geöffnet ist der Markt von 16 bis 22 Uhr.

> Sonntag, 8. Dezember: Um 14.30 Uhr führen die Viertklässler der Theater-AG der Walldürner Grundschule das Stück "Der Weihnachtsgast" auf der Bühne im Schlosshof auf. Um 15 Uhr übernimmt der Musikverein Altheim die Unterhaltung der Besucher, bevor um 16 Uhr der Nikolaus mit seinem Engel auf dem Schlosshof eintrifft und die Teilnehmer der "Dürmer Stiefelaktion" mit bestens gefüllten Stiefeln überrascht.

Um 18 Uhr haben dann alle Besucher die Möglichkeit, zum weihnachtlichen Flair beizutragen: Unter dem Motto "Sing Along" werden gemeinsam mit dem Singkreis Walldürn, dem Kirchenchor Walldürn, dem Schülerchor der Konrad-von-Dürn-Realschule und dem MGV "Frohsinn" weihnachtliche Lieder gesungen. Geöffnet ist der Markt von 14 bis 20 Uhr.

Im Umfeld der "Schlossweihnacht"

Auch im Umfeld des Schlosshofs ist an diesem Wochenende wieder viel geboten. Am Samstag führt Nachwächter Gerhard Friedrich interessierte Teilnehmer etwa 45 Minuten lang durch die Walldürner Innenstadt. Treffpunkt ist um 18.10 Uhr in der Klosterstraße am Zugang zum Schlosshof.

Einen Advents-Kunstbasar bei Tee, Kaffee und Plätzchen veranstaltet der Verein "Kunstreich" am Sonntag von 14 bis 17 Uhr in der Galerie "Fürwahr" in der Hauptstraße. Für die jungen Besucher gibt es einen Kreativwettbewerb unter dem Motto "Do It Your Way!".

Beim beliebten Adventskonzert der Städtischen Musikschule Walldürn am Sonntag um 15 Uhr in der Basilika bieten die verschiedenen Fachbereiche den Zuhörern eine besinnliche Stunde, um dem oft allgegenwärtigen Vorweihnachtstrubel zu entfliehen und der Musik zu lauschen.

"Dürmer Wunschzettelaktion"

Mit der "Dürmer Wunschzettelaktion" können sich Kinder besondere Geschenke wünschen, die es in keinem Geschäft zu kaufen gibt. Zur Auswahl stehen ein Rundflug über Walldürn mit dem Flugsportclub Odenwald, eine Familien-Saisonkarte 2025 für das Odenwälder Freilandmuseum, eine Eselkutschfahrt, eine Alpaka-Trekkingtour, Ponyreiten oder eine Fahrt mit einem Feuerwehrauto.

Wunschzettel gibt es in den örtlichen Bäckereien und im "BücherLaden" am Alten Rathaus. Ausgefüllt und mit einem kleinen Kunstwerk oder einem Gedicht gespickt, können die Wunschzettel bis 20. Dezember in den kleinen Briefkasten des Christkinds am Alten Rathaus geworfen werden. Die Gewinner werden nach den Feiertagen gezogen.

"Dürmer Weihnachtskugel"

Für die Erwachsenen gibt es während der Vorweihnachtszeit wieder die Gelegenheit, eine der begehrten "Dürmer Weihnachtskugeln" zu ergattern. Als Motiv haben die Verantwortlichen des Stadtmarketingvereins "Walldürn gemeinsam" in diesem Jahr den Aufgang zum Reil’schen Haus ausgewählt. Wer an der Aktion teilnehmen möchte, kann bis 20. Dezember beim Einkauf in den teilnehmenden Geschäften und Firmen Stempel sammeln.

Die mit sechs unterschiedlichen Stempeln gefüllten Karten können bei der Tourist- und Freizeitinformation im Alten Rathaus abgegeben und gegen eine "Dürmer Weihnachtskugel" eingetauscht werden – solange der Vorrat reicht. Zusätzlich werden Ende Januar unter allen Teilnehmern attraktive Preise verlost.