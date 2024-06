Von Ralf Scherer

Walldürn. Sichtlich stolz und auch ein klein wenig gerührt stand Wolfram Fitz auf dem Treppenpodest mitten in der frisch modernisierten Ausstellung des Einrichtungshauses Wohnfitz, als ihm sein langjähriger Mitarbeiter Jürgen Haueisen ein Schiffssteuerrad aus Holz in die Hand drückte. Geschenke zur Feier des zehnjährigen Bestehens am Standort in Walldürn