Montag, 27. Oktober 2025

zurück
Plus Walldürn

Autorinnen-Trio veröffentlicht Krimikömodie mit Friedhofromantik

Barbara Saladin, Gina Greifenstein und Anne Grießer aus Walldürn haben gemeinsam am Buch "Das kleine Café am Friedhof" gearbeitet.

27.10.2025 UPDATE: 27.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 15 Sekunden
Anne Grießer (Mitte), die aus Walldürn stammt, veröffentlichte zusammen mit Gina Greifenstein (l.,) und Barbara Saladin (r.) die Krimikomödie „Das kleine Café am Friedhof“. Die Autorinnen versprechen den Lesern skurrile Figuren und Situationskomik. Foto: zg

Walldürn. (dany) Dass Tod und Torte ausgezeichnet zusammenpassen, beweist das Autorinnen-Trio Barbara Saladin, Gina Greifenstein und Anne Grießer, die aus Walldürn stammt und inzwischen in Freiburg lebt, mit ihrem neuen Buch "Das kleine Café am Friedhof". Darin offerieren die drei Autorinnen, dass sie Sinn für groteske Details haben. Ihre Sammlung von Kuriositäten zwischen Friedhofsromantik

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Daniela Käflein
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.