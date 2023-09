Walldürn. (jam) Der "24/7-Dorfladen" in Reinhardsachsen hat den Testbetrieb aufgenommen. Ortsvorsteher Heiko Berberich freut sich: "Ab sofort können dort Lebensmittel und Getränke vom Direktvermarkter Jochen Brenneis erworben werden."

Der Kooperationspartner Brenneis stellt bei der offiziellen Eröffnung am Freitag, 22. September, um 17.30 Uhr seine Produkte und die Automatenbedienung vor. Ein "Italienischer Bürgerabend" schließt sich am Dorfgemeinschaftshaus in Reinhardsachsen an.

Der Automat steht im ehemaligen "Waagehäuschen" (Am Kaltenbach 2 a). Die Zahlung ist ausschließlich per Karte möglich. Eine Picknickbank für Wanderer, Fahrradfahrer und Besucher sowie eine E-Bike-Ladestation runden das Angebot ab.