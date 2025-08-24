Waldbrunn. (cao/pm) Die EU-Verpackungsverordnung (PPWR) soll die Umweltauswirkungen von Verpackungen reduzieren – und könnte gravierende Auswirkungen auf das Waldbrunner Unternehmen Mosca haben.

Als weltweiter Systemlieferant bietet der Maschinenbauer nicht nur zahlreiche Umreifungsgeräte an, sondern produziert auch jede Menge Plastikbänder dafür – 2024 waren es knapp 4,43 Millionen