Sonntag, 24. August 2025

Plus Waldbrunn

Mosca kämpft für EU-Ausnahme

Die Verpackungsverordnung der Europäischen Union sieht eine Wiederverwendungspflicht für Umreifungsbänder vor.

24.08.2025
Bereits nach einmaliger Nutzung verlieren Umreifungsbänder bis zu 60 Prozent Festigkeit. Foto: zg

Waldbrunn. (cao/pm) Die EU-Verpackungsverordnung (PPWR) soll die Umweltauswirkungen von Verpackungen reduzieren – und könnte gravierende Auswirkungen auf das Waldbrunner Unternehmen Mosca haben.

Als weltweiter Systemlieferant bietet der Maschinenbauer nicht nur zahlreiche Umreifungsgeräte an, sondern produziert auch jede Menge Plastikbänder dafür – 2024 waren es knapp 4,43 Millionen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
