Montag, 13. Oktober 2025

Plus Waldbrunn

Beim Odenwälder Drachenfest war Tempo gefragt (Fotogalerie)

Erst laufen, dann fliegen: Das Fest lockte Hunderte Familien nach Mülben.

13.10.2025 UPDATE: 13.10.2025 14:51 Uhr 49 Sekunden
Lauf, lauf, lauf – damit der Drachen steigen konnte, war Bewegung gefragt. Foto: Kottal

Von Thomas Kottal

Waldbrunn. Lauf, lauf, lauf – die Aufforderung, sich in Bewegung zu setzen oder eben in Bewegung zu bleiben, war bei Odenwälder Drachenfest an jeder Ecke des weitläufigen Segelfluggeländes in Mülben zu vernehmen. Ausgerechnet zum 30. Jubiläum der so beliebten Veranstaltung ließ die Windstärke etwas zu wünschen übrig, was umso mehr Tempo nötig machte.

