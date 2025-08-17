SWR-Doku begleitet Holzbildhauer Thomas Hildenbrand beim Schaffen
Ein SWR-Team beobachtete zwei Monate lang, wie Hildenbrand seine Skulpturen erschafft – vom Entwurf bis zum fertigen Werk voller Sinnlichkeit und Dynamik.
Mosbach. (nak) Wie arbeitet der Künstler und Holzbildhauer Thomas Hildenbrand? Woher nimmt er seine Inspiration und welche Prozesse durchläuft eine Idee bis zur fertigen Skulptur? Um dies herauszufinden, hat ein Kamerateam des SWR dem Holzbildhauer aus Nüstenbach zwei Monate lang über die Schultern geschaut.
Die Filmdokumentation, die am Sonntag, 17. August, von 17.30 bis 18 Uhr im
