Von Moritz Bayer

Eberbach. Sandra Wäsch ist überrascht. Ein auf Ende Februar datierter Brief, den sie vorgestern bekommen und gelesen hat, schiebt der bisher gängigen Abrechnungspraxis einen Riegel vor: Ab jetzt dürfen Wäsch und ihre Freundin Natalie Reinig mit ihrer weithin bekannten Ukrainehilfe Eberbach nicht mehr das Konto der Karitativen Dienste benutzen. Dorthin waren bislang die Geldspenden zur Hilfe für das kriegsgeplagte Land geflossen. Der Schritt kommt für die Beiden nicht nur plötzlich, sondern bringt auch einige Probleme mit sich.

"Das kam total unerwartet, wir haben letztens noch eine 900 Euro-Spende von der Kreativwerkstatt Eberbach bekommen, da hieß es noch, es sei alles okay." Zu Hause las Wäsch dann unter anderem den folgenschweren Absatz in dem Schreiben: "Nach der gründlichen Überprüfung [...] kamen die Mitglieder des Stiftungsrates einstimmig zum Schluss, dass wir künftig solche Vermittlungswege einstellen müssen, weil sie rechtlich nicht zulässig sind."

Die wichtigen Sachspenden werden auch direkt an die Front geliefert. Foto: privat

Das Problem für die Helfer: Als loser Verbund können sie keine Spendenbescheinigungen ausstellen, was für viele Bürger oder Betriebe Voraussetzung für ihre finanzielle Unterstützung.

So kamen im vergangenen Jahr rund 5000 Euro zusammen. Damit wurden unter anderem sieben Fahrten in die Ukraine finanziert, die bislang letzte fand Ende Februar statt und führte bis direkt an die Front. Ukrainer waren mit zwei Transportern gekommen, Lastwagen wären auf den Wegen teils nicht mehr durchgekommen. Die nächste Fuhre war für März geplant, jetzt muss vielleicht umgeplant werden.

Abhilfe für die Zukunft soll ein eigener Verein schaffen. Natalie Reinig hat die Satzung schon geschrieben: "Jetzt muss das Finanzamt die Gemeinnützigkeit bescheinigen, dann können wir den Verein beim Amtsgericht Mannheim ins Vereinsregister eintragen lassen." "Helfende Engel Neckar-Odenwald e.V." steht also bereits in den Startlöchern – aber mit zwei, drei Monaten Frist muss laut Reinig gerechnet werden.

Bis dahin ist Improvisationstalent gefragt. Denn trotz Kooperationen mit anderen Verbänden wäre eine kurzfristige Nutzung von deren Konten problematisch: "Wir könnten auf das Geld dann nicht immer zugreifen und hätten unter Umständen auch kein Mitbestimmungsrecht bei der Verwendung", erklärt Reinig. Besser sind aktuell also Sachspenden, für die man keine Quittung benötigt.