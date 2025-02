Im Park Schöntal in Aschaffenburg wurden Kerzen und Kuscheltiere zum Gedenken an die Opfer des tödlichen Angriffs aufgestellt. Am 22. Januar hatte ein Flüchtling aus Afghanistan eine Kindergartengruppe attackiert, wobei zwei Menschen – ein zweijähriger Junge und ein 41-jähriger Mann – ums Leben kamen. Landrat Dr. Achim Brötel warnt in diesem Zusammenhang vor „tickenden Zeitbomben“ in unseren Städten und Gemeinden in Person von potenziell gefährlichen Flüchtlingen – eine Zustandsbeschreibung, die von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (l.) aufgegriffen wurde. Fotos: dpa