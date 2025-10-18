Samstag, 18. Oktober 2025

Plus Stand-Up-Paddling

Eberbacher Andri Hach holt drei DM-Titel

Der Eberbacher krönt seine erfolgreiche Saison. Der Kanuclub unter den besten Stand-Up-Paddlern Deutschlands.

18.10.2025 UPDATE: 18.10.2025 04:00 Uhr 53 Sekunden
Massenstart beim Rennen über die Langdistanz in Hanau. Foto: privat

Eberbach. (C.S.) Anfang Oktober versammelte sich die nationale SUP-Elite zu den Deutschen Meisterschaften im Stand-Up-Paddling am Kahler See – und mittendrin präsentierte sich das Team des Kanu-Club Eberbach (KCE) erneut in beeindruckender Form.

Allen voran zeigte einmal mehr Andri Hach seine Klasse: Er sicherte sich gleich drei Deutsche Meistertitel – im Sprint, im Tech Race und auf

