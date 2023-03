Mosbach. (schat/lc) "Dieses Jahr läuft nicht viel" titelte die RNZ bereits Mitte Januar, nachdem klar war, dass der Mosbacher Stadtlauf dieses Jahr nicht stattfinden wird. Lediglich für die jüngsten Teilnehmer hielt man von Veranstalterseite (LAZ Mosbach/Elztal) die Tür noch ein kleines Stückchen auf, ließ die Option eines Angebots für Schülerläufe offen. Schließlich waren Interesse und Resonanz hier zuletzt sehr groß: Beim Stadtlauf 2022 hatten immerhin 450 Kinder der Mosbacher Schulen und umliegenden Gemeinden an den Sparkassen-Schülerläufen teilgenommen.

In Zeiten, in denen Bewegungsarmut bei Kindern ein Dauerthema ist, wollte das Orga-Team des LAZ nach Absage des Stadtlaufs zumindest für die Kleinen ein Zeichen setzen. "Die Sparkassen-Schülerläufe finden 2023 statt", lassen die Verantwortlichen nun wissen: "Wir werden eine abgespeckte Veranstaltung erleben und ins Elzstadion umziehen." Die Laufveranstaltung findet wie ursprünglich geplant am 24. Juni statt.

Konzeptionell werde sich an den Sparkassen-Schülerläufen – außer Start/Ziel und Strecke – nicht viel verändern. Alterseinteilungen und Streckenlängen bleiben gleich. Die Vorbereitungen laufen, die Ausschreibung soll in den nächsten Tagen fertiggestellt werden und an die lokalen Schulen gehen, das Anmeldeportal Ende März freigeschaltet werden.