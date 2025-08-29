Freitag, 29. August 2025

Plus St. Cäcilia-Kirche Mosbach

Glocken haben eine wechselhafte Geschichte hinter sich

Das Gotteshaus feiert in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen. Sieben unterschiedliche Glocken schlugen hier.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 9 Sekunden
Im Laufe ihres 90-jährigen Bestehens läuteten zahlreiche Glocken im Turm der Kirche St. Cäcilia. Das aktuelle Geläut besteht seit 1966. Emmanuel (l.) wiegt fast fünfeinhalb Tonnen. Fotos: zg

Von Otto Hitzelberger

Mosbach. Die Zahl 29 ist für die Kirche St. Cäcilia in Mosbach von Bedeutung: Am heutigen 29. August wird das 90-jährige Bestehen des Gotteshauses gefeiert. Am 29. August 1982 wurde der Bauförderungsverein gegründet. Es gibt aber noch viele weitere Zahlen und Daten, die für die katholische Kirche von Bedeutung sind.

Der 31. März 1935 etwa. An

