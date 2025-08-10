Schönbrunn/Eberbach. (pol/rl) Splitt auf der Fahrbahn sorgte am Samstagnachmittag für den Sturz von zwei Motorradfahrern.

Die beiden 66-Jährigen waren auf einer Ducati und einer Yamaha gegen 16 Uhr auf der Landesstraße L590 von Eberbach nach Schönbrunn unterwegs.

Als sie in eine Linkskurve fuhren, sorgte eine dort 14 Quadratmeter große Splittfläche dafür, dass sie die Kontrolle über ihre Maschinen verloren und stürzten.

Der Ducati-Fahrer blieb unverletzt, der Yamaha-Fahrer brach sich bei dem Sturz das rechte Schlüsselbein und erlitt mehrere Prellungen.

Ein Verkehrsteilnehmer leistete Erste Hilfe. Danach kam der Verletzte in ein angrenzendes Krankenhaus. An der Ducati entstand 1000 Euro Sachschaden, die Yamaha war mit 4000 Euro ein Totalschaden und musste von einer Fachfirma abgeschleppt werden.

Bei einer Nachschau in der näheren Umgebung entdeckte die Polizei noch eine weitere "Splittstraße". Hier war eine Fläche von rund 18 Quadratmetern mit Splitt übersät.

Beide Stellen wurden gereinigt.

Ort des Geschehens

Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen kann oder Hinweise auf den Verursacher der Splittverschmutzung geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach zu melden. Die Telefonnummer ist 06271/9210-0.