Zu Beginn der Verhandlung vor dem Mosbacher Landgericht führte der Vorsitzende Richter Christian Trunk am Donnerstag noch einmal den bekannten Tatbestand auf. Daraufhin schilderte die Beschuldigte, dass sie wohl an dem Montagsspaziergänger-Marsch teilgenommen habe, aber nicht als Organisatorin aufgetreten sei. Vielmehr sei ihr nicht bekannt gewesen, dass sie sich als Teilnehmerin an einer nicht genehmigten Demonstration strafbar mache.

Mosbach. (bx) Im Jahr 2021 herrschte eine angespannte Situation zwischen Verfechtern und Gegnern von Impfungen gegen das Coronavirus. Die Auseinandersetzungen wurden auch in Demonstrationszügen auf die Straßen getragen.

So trafen im November in Mosbach Vertreter der beiden Lager aufeinander, wobei die Impfgegner ihren Umzug als "Montagsspaziergang" deklarierten, bei dem Bürgerinnen und Bürger sich einfach zu einem gemeinsamen Gang durch die Stadt treffen konnten. Zeitgleich fand eine Demonstration für die Coronaschutzmaßnahmen statt, die offiziell angemeldet worden und auch behördlich genehmigt worden war.

Vertreter der Polizei begleiteten diesen Demonstrationszug, um die Sicherheit zu gewährleisten, wie es ihrem Staatsauftrag entspricht. Im Anschluss an diese Demo machten sich die Montagsspaziergänger auf, wobei sich teils eine angespannte Lage entwickelte, in deren Verlauf ein Beamter eine im Zug mitlaufende Frau, die er als Anführerin zu erkennen glaubte, um ihren Ausweis zur Identifikation bat.

Die Dame erklärte, dass sie keinen Ausweis dabei habe und sich daher nicht offiziell identifizieren könne – ihren Namen würde sie aber gerne angeben. Aus dieser Situation heraus entwickelte sich ein Disput und letztendlich eine Anzeige, die zu einem Gerichtsverfahren führte.

Dieses wiederum endete damit, dass die Frau als Anführerin einer nicht genehmigten Demonstration vom Amtsgericht Mosbach zu einer Strafe von 35 Tagessätzen von jeweils 50 Euro verurteilt wurde (siehe unten). Dieses Urteil wollte die Spaziergängerin allerdings nicht akzeptierten und in einer Berufungsverhandlung den Sachverhalt noch einmal geklärt wissen.

Ihr Verständnis sei gewesen, dass sie sich erstmalig in eine Sache einbringen wollte, um ihre Einstellung gegenüber Impfungen zu bekunden. Allerdings sei ihre Funktion bei dem Spaziergang lediglich die einer interessierten Mitläuferin gewesen.

Aus diesem Interesse heraus wollte sie auch ihren Ruf "Geht’s los?" zu Beginn des Montagsspaziergangs zu verstehen wissen. Sie räumte aber ein, dass ihr Verhalten gegenüber dem Beamten, der ihre Identifikation vornehmen wollte, nicht angemessen gewesen sei. Hierfür habe sie sich bereits entschuldigt, diese Entschuldigung wiederholte sie noch einmal.

Im Verlauf der Befragungen zeichnete sich das Bild ab, dass die Frau offenbar doch nur die Rolle einer Mitläuferin eingenommen, zudem begangene Fehler eingeräumt habe. Die Staatsanwaltschaft stimmte der Bewertung des Vorgangs zu, woraufhin die Spaziergängerin anbot, für ihr unangemessenes Verhalten gegenüber dem Beamten eine Spende an eine gemeinnützige Vereinigung zu leisten.

Auch das Gericht war mit diesem Vorschlag einverstanden. Es wandelte die bisherige Strafe in eine Verwarnung um, verband dies mit einer Bewährungszeit. Außerdem sprach es ein Verwarnungsgeld in Höhe von 1000 Euro aus, das der Polizeistiftung Baden-Württemberg zugutekommen soll.

Montagsspaziergängerin soll 1750 Euro zahlen

Mosbach. (cao) "Das Urteil werden wir so nicht auf uns sitzen lassen", erklärte Verteidiger Thomas Amann gegenüber der RNZ. Fünf Minuten zuvor war seine Mandantin vor dem Mosbacher Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 35 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt worden.

Ohne Abstriche war Richterin Angela Haaß damit den Forderungen der Staatsanwaltschaft gefolgt. Nach dem Teilgeständnis der Angeklagten sowie der Aussage von sechs Zeugen sah sie es als erwiesen an, dass die 30-Jährige Ende Januar einen nicht angemeldeten und damals auch per Allgemeinverfügung von der Stadt Mosbach ausdrücklich untersagen sogenannten Montagsspaziergang durch die Innenstadt angeführt hatte.

Ihr Verteidiger hatte auf eine Verwarnung mit Strafvorbehalt und entsprechenden Auflagen gehofft. Seine Mandantin habe nicht vorsätzlich gehandelt. Dass die Veranstaltung hätte angemeldet sein müssen, bzw. Montagsspaziergänge in Mosbach zu dieser Zeit verboten waren, sei ihr nicht bekannt gewesen. "Wir werden definitiv in Berufung gehen", machte Amann nach dem Urteilsspruch am gestrigen Montag deutlich.

Gleich zu Beginn der Verhandlung räumte die Angeklagte ein, einige der am 24. Januar 2022 auf Château-Thierry-Platz versammelten rund 150 "Spaziergänger" zum Loslaufen aufgerufen zu haben. Organisatorin des Protests gegen die Corona-Maßnahmen sei sie aber keinesfalls gewesen. "Ich war an dem Tag zum ersten Mal auf einem Spaziergang. Mein Nachbar hatte mich dazu eingeladen." Dort habe sie sich "von der Stimmung mitreißen lassen", sei in ihrer Begeisterung übermotiviert gewesen. Als sich einige Teilnehmende vorne in Bewegung setzten, habe sie jene weiter hinten nur darauf aufmerksam machen wollen. Warum sie bei der polizeilichen Vernehmung den Vorwurf denn vehement abgestritten habe, wollte die Staatsanwältin wissen. "Ich hatte Panik und wegen der Impfpflicht sowieso schon Existenzängste", so die Pflegehelferin.

Die ersten beiden Zeugen – eine Spaziergängerin sowie der besagte Nachbar – bestätigten die Einlassungen der 30-Jährigen nicht. Sie könne sich weder an die Angeklagte erinnern, noch an irgendwelche Aufrufe, sagte die Zeugin aus. Allein die Namen der Polizisten, die bei der Feststellung der Angeklagten auch ihre Personalien aufgenommen hatten, waren ihr noch im Gedächtnis. Der Nachbar betonte mehrmals, zuerst die "Versammlung vom Bürgermeister auf dem Marktplatz" besucht zu haben. Eigentlich habe er dann mit der Angeklagten Essen gehen wollen, sei auf dem Château-Thierry-Platz aber auf eine weitere Menschenmenge gestoßen. Dort habe man sich mit einigen unterhalten und sei dann "ein wenig mitgelaufen". Rufe der Angeklagten habe er nicht vernommen.

Die nächsten vier Zeugen, allesamt Polizisten, schilderten andere Eindrücke. Vor allem jene Beamtin, die sich in zivil unter die Spaziergänger gemischt und die Angeklagte als Anführerin ausgemacht hatte. Mehrmals habe sie "Es geht los", "Alle mitkommen" und "Auf geht’s" gerufen und sei dabei durch die Menschenmenge gelaufen. Bei der Kontrolle habe die 30-Jährige sehr störrisch reagiert und ihren Ausweis nicht zeigen wollen, dann allerdings angegeben, die Tochter eines Polizisten zu sein. Für ihr "patziges Verhalten" gegenüber den Beamten entschuldigten sich sowohl Verteidiger Amann als auch die Angeklagte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.