Konkret beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft Heilbronn mit einer Strafanzeige, in der die Anzeigeerstatter den Vorwurf der "Untätigkeit und Tolerierung verfassungsfeindlicher Inschriften der Gedenkstätte ‚Heldengrab bzw. Soldatengrab‘" sowie der "Tolerierung verfassungsfeindlicher Aktivitäten durch ein Verfassungsorgan an demselben Ort" erheben, wie Staatsanwältin Mareike Hafendörfer gegenüber der RNZ bestätigt.

Neudenau. (cao) Turbulent sind die letzten Wochen im Amt für Bürgermeister Manfred Hebeiß. In weniger als einem Monat wird in Neudenau ein neuer Rathauschef gewählt, doch der scheidende Amtsinhaber sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Dieses Mal geht es um ein Soldatengrab im Stadtteil Herbolzheim , das einen vermeintlichen Bezug zum Dritten Reich haben und auch immer wieder von rechtsgerichteten "Pilgern" besucht werden soll.

Zuerst hatten die Stuttgarter Nachrichten über den Fall berichtet. Anzeigenerstatter seien demnach der frühere Journalist Gunter Haug und Professor Michael Oschwald von der Heilbronner Gruppierung "Wehret den Anfängen". Ihrer Ansicht nach dulde Hebeiß Aktionen rund um das "Soldatengrab von Neudenau" und den Erhalt als "Gedenkstätte für Angehörige der Waffen-SS".

In der Grabstätte sind SS-Soldaten der 17. Panzergrenadierdivision Götz von Berlichingen bestattet; regelmäßig fänden dort Gedenkveranstaltungen von rechten Gruppen statt, die der Verehrung der SS dienten, meinen Haug und Oschwald. Obwohl die Inschrift auf der Grabplatte "Treue um Treue" seit 2014 verboten sei und immer wieder auch Kränze mit eindeutigen Inschriften dort abgelegt würden, handle die Neudenauer Stadtverwaltung nicht.

Man habe Vorermittlungen gegen Bürgermeister Hebeiß aufgenommen, sagt Staatsanwältin Hafendörfer. "Wir prüfen nun, ob strafbare Handlungen seinerseits vorliegen und Ermittlungen aufgenommen werden müssen." Da diese Prüfung "umfassend und komplex ist", könne sie aktuell nicht sagen, ob und gegebenenfalls wann ein Strafverfahren eingeleitet werde.

Bürgermeister Manfred Hebeiß betonte gegenüber der RNZ, dass es "weder in der Neudenauer Stadtverwaltung noch im Regierungspräsidium, den Ministerien oder bei der Polizei einen negativen Akteneintrag zu der Grabstätte" gebe. Auch sei der Spruch "Treue um Treue" seines Wissens nicht generell verboten, sondern werde schlicht nur von der Bundeswehr nicht mehr genutzt.

Ein Erlass vom 6. Mai 2014 schreibt das Verbot dieses Spruches für das Heer fest. In der entsprechenden Weisung heißt es: "Es ist davon auszugehen, dass seine Verwendung (...) in der öffentlichen Wahrnehmung auch als Bekenntnis zu einer Traditionslinie Wehrmacht – Bundeswehr aufgefasst wird."

In den vergangenen Wochen hatte es deutliche Kritik an der Entscheidung von Manfred Hebeiß gegeben, kurz vor der Bürgermeisterwahl in Neudenau das Haupt- und das Bauamt der Stadt zusammenzulegen und die beiden bisherigen Amtsleiter von ihren Posten abzuziehen. Vor allem, weil beide bei der Wahl am 5. März kandidieren. Zu den Gründen für die Umstrukturierung gegen den Willen des Gemeinderates hatte sich Hebeiß nur vage geäußert. Ende Januar kritisierte er den ehemaligen Hauptamtsleiter in einem Beitrag im Amtsblatt für dessen Gang an die Öffentlichkeit.