Eberbach/Pescara. Tobias Balthesen von den Leichtathleten des TV Eberbach ist im Halbmarathon mit dem deutschen Nationalteam Europameister geworden. In seiner Altersklasse der M45 setzte er sich zusammen mit Thomas Kotissek (LG Allgäu) und Sebastian Hönig (Ausdauersportteam Süßen) in 3:42:16 Stunden gegen Italien (Silber) und Frankreich (Bronze) durch. Der Halbmarathon im italienischen Pescara war der Abschluss der Senioren-Europameisterschaften der Leichtathleten.

Eine Reise, die Balthesen mit gemischten Gefühlen antrat. Zum einen freute er sich, mit dem Team zu starten, auf der anderen Seite war der Zeitpunkt des Rennens zu früh. Balthesens Achillessehne verhinderte im Sommer zwei Monate das Lauftraining und in den letzten Wochen war nur ein sehr eingeschränktes Training möglich. Balthesen: "Ich war mir noch nicht einmal sicher, ob ich das Rennen bis zum Ende laufen kann. Man verliert bei einer Verletzung immer auch das Vertrauen in den eigenen Körper." Aber er konnte das Rennen mit einer Zeit von 1:18:52 Stunde für die 21,1 km lange Strecke beenden. Mit einer Zeit, die mehr als sieben Minuten über seiner persönlichen Bestzeit lag, war Balthesen nicht zufrieden. "Es wartet in den Wintermonaten viel Arbeit, wenn ich im Frühjahr wieder in Bestform sein will."

Die notwendige Motivation holte er sich nicht zuletzt von seinen beiden Mitstreitern im deutschen Nationalteam. Sie waren in bestechender Form. Thomas Kotissek gewann neben dem Mannschaftsgold mit seiner Zeit von 1:10:32 Stunde auch Gold im Einzel. Sebastian Hönig machte den deutschen Doppelsieg nach 1:11:01 Stunde perfekt. Gemeinsame Ziele im nächsten Jahr und ihre Freude über das Rennen – nicht nur die fantastische Zeit – stecken einfach an.