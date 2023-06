Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Viele Eberbacher werden sich an die Fronleichnamsfeste früherer Jahre erinnern: an festliche Gottesdienste auf dem blumengeschmückten Turnplatz vor der Kirche St. Johannes Nepomuk; an feierliche, von der Katholischen Pfarrkapelle und Fahnen oder Altarschellen tragenden Ministranten begleitete Prozessionen zahlreicher Gläubiger durch von Birkenbäumchen gesäumte Straßen; an Gebete und von der Kantorei angestimmte Choräle bei den Stationsaltären…

Immerhin feiern Katholiken an Fronleichnam nichts Geringeres als die Gegenwart des auferstandenen Christus im eucharistischen Brot. Und die traditionelle Prozession, bei der Pfarrer oder Diakon eben dieses Brot in einer kostbaren "Monstranz" durch die Straßen tragen, steht sinnbildlich für das wandernde Gottesvolk in der Welt mit Christus in seiner Mitte.

Seit nunmehr sieben Jahren sucht man Schellenklang und Weihrauchduft am 1264 von Papst Urban IV zum Hochfest der Gesamtkirche erhobenen Fronleichnamsfest in Eberbachs Straßen allerdings vergeblich. Gab es bis 2016 noch drei Prozessionen in der Seelsorgeeinheit Neckartal-Hoher Odenwald Edith Stein – in Eberbach, Neckargerach und Waldbrunn –, so fand im Jahr darauf erstmals nur eine einzige für alle Mitgliedsgemeinden zentral in Waldbrunn-Strümpfelbrunn statt.

Da dies nach damaliger Auskunft von Pfarrer Pavo Ivkic von den Katholiken der drei Ortschaften gut angenommen wurde, beschloss man im gemeinsamen Pfarrgemeinderat, die Feier des Fronleichnamsfestes auch künftig auf die gleiche Weise durchzuführen. Zum einen sollte dadurch nach Ivkics Aussagen von 2017 die Einheit der Seelsorgeeinheit gestärkt werden. Zum anderen seien viele Ehrenamtliche "schon am Limit", da sei es wichtig, Kräfte zu bündeln. In Strümpfelbrunn gebe es von jeher ein gut eingespieltes Team für die Vorbereitungen zu Fronleichnam. "Da sind die Ehrenamtlichen sehr engagiert, da macht das halbe Dorf mit", sagte Pfarrer Ivkic damals.

Die Begeisterung für die Ausrichtung des Festes ist den Strümpfelbrunnern auch bis heute erhalten geblieben. Nach den Corona-Jahren ohne Fronleichnamsprozession und der aus organisatorischen Gründen im letzten Jahr in Neckargerach durchgeführten Feier findet das Fest für die gesamte Seelsorgeeinheit in diesem Jahr erneut in Strümpfelbrunn statt. Es beginnt am morgigen Donnerstag um 10 Uhr mit der Messfeier in der Kirche St. Maria. Anschließend folgt die Prozession, die von der Feuerwehrkapelle ...