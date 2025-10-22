Mittwoch, 22. Oktober 2025

Plus Seckach

Termin für Bürgermeisterwahl steht fest

Am 1. März wird gewählt. Der Gemeinderat beschloss die Einstufung der Bürgermeisterstelle in Besoldungsgruppe A16.

22.10.2025 UPDATE: 22.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 39 Sekunden
Seckach wählt im nächsten Jahr am 1. März einen neuen Bürgermeister. Foto: Liane Merkle

Seckach. (lm) Im nächsten Jahr stehen Bürgermeisterwahlen in Seckach an, zu der der amtierende Rathauschef Thomas Ludwig nach dann drei Amtsperioden nicht mehr antreten wird. Mit der Wahl befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend, wobei man auch die Bewertung der Stelle des Bürgermeisters behandelte.

Für diese stehen eine Vielzahl an Aufgaben an: zum Beispiel der

