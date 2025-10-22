Seckach. (lm) Im nächsten Jahr stehen Bürgermeisterwahlen in Seckach an, zu der der amtierende Rathauschef Thomas Ludwig nach dann drei Amtsperioden nicht mehr antreten wird. Mit der Wahl befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend, wobei man auch die Bewertung der Stelle des Bürgermeisters behandelte.

Für diese stehen eine Vielzahl an Aufgaben an: zum Beispiel der