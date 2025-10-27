Montag, 27. Oktober 2025

Plus Seckach

Startschuss für Bau des neuen Kindergartens

Es ist die größte Einzelmaßnahme für die Gemeinde. Nun beginnen endlich die Arbeiten. Und auch das Einzugsdatum steht schon fest.

27.10.2025 UPDATE: 27.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 28 Sekunden
Der geplante Neubau einer Kindertagesstätte in Seckach wird den aktuellen sowie die nächsten Haushalte stark belasten. Für größere Investitionen wie etwa den nötigen Neubau eines Feuerwehrhauses bleibt dabei kein Spielraum mehr. Foto: Andreas Hanel

Seckach. (lm) "Hurra, hurra, der Spatenstich ist wunderbar, jetzt wird es wirklich wahr!", sangen die Kindergartenkinder aus vollen Kehlen und mit allergrößter Begeisterung, bevor sie sich mit Schaufeln und Schäufelchen zum kindgerechten Startschuss der lang ersehnten Bauarbeiten des Kindergarten-Neubaus an der Schulstraßenwendeplatte machten.

Eigentlich hatten die Erdarbeiten der

