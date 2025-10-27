Seckach. (lm) "Hurra, hurra, der Spatenstich ist wunderbar, jetzt wird es wirklich wahr!", sangen die Kindergartenkinder aus vollen Kehlen und mit allergrößter Begeisterung, bevor sie sich mit Schaufeln und Schäufelchen zum kindgerechten Startschuss der lang ersehnten Bauarbeiten des Kindergarten-Neubaus an der Schulstraßenwendeplatte machten.

Eigentlich hatten die Erdarbeiten der