Startschuss für Bau des neuen Kindergartens
Es ist die größte Einzelmaßnahme für die Gemeinde. Nun beginnen endlich die Arbeiten. Und auch das Einzugsdatum steht schon fest.
Seckach. (lm) "Hurra, hurra, der Spatenstich ist wunderbar, jetzt wird es wirklich wahr!", sangen die Kindergartenkinder aus vollen Kehlen und mit allergrößter Begeisterung, bevor sie sich mit Schaufeln und Schäufelchen zum kindgerechten Startschuss der lang ersehnten Bauarbeiten des Kindergarten-Neubaus an der Schulstraßenwendeplatte machten.
Eigentlich hatten die Erdarbeiten der