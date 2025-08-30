Samstag, 30. August 2025

Plus Seckach

Happy Birthday Bürgermeister Thomas Ludwig

Der Rathauschef feiert am Samstag seinen 60. Geburtstag. Er hat in drei Amtsperioden vieles bewegt.

30.08.2025 UPDATE: 30.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 20 Sekunden
Thomas Ludwig ist seit über 30 Jahren als Kämmerer und Bürgermeister an vorderster Stelle für die Gemeinde Seckach tätig. Heute feiert er seinen 60. Geburtstag. Foto: Liane Merkle

Seckach. (lm) In seinen drei Amtsperioden als Bürgermeister hat Thomas Ludwig einiges für Seckach bewirkt. Wenn er am heutigen Samstag seinen 60. Geburtstag feiert, ist er auf der Zielgeraden zum "Unruhestand", da er für die nächste Bürgermeisterwahl auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Verfügung steht.

In einer persönlichen Erklärung dankte er den Bürgern und seinem Verwaltungsteam

