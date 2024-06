Schönbrunn/Eberbach. (pm) Bereits am Sonntagnachmittag vor einer Woche fand eine E-Bike-Fahrerin einen Vogel-Nistkasten am Rand der Kreisstraße K 4104 zwischen Schwanheim und Haag. Er war in eine Plastiktüte eingewickelt. Beim genaueren Hinsehen stellte sie fest, dass in dem Nistkasten ein Hummelvolk lebte. Die Vermutung liegt nahe, dass das Hummelvolk am alten Standort "störte" und auf diese Weise entsorgt wurde.

"Ich war fassungslos und habe sofort die Tüte entfernt und den Nistkasten aufgestellt, damit an das Nest und die Tiere wieder Luft kommen konnte", so die Finderin. Die Hummeln kamen vorsichtig aus dem Nistkasten heraus, inspizierten die Umgebung und begannen sofort auszufliegen, um Pollen und Nektar ins Nest einzutragen.

Die Radfahrerin kontaktierte kurzerhand Christina Kunze, Fachberaterin für Wespen-& Hornissenschutz beim Nabu Eberbach. Gemeinsam warteten die zwei Naturschützerinnen auf die Dunkelheit und darauf, dass das Hummelvolk seine Tagesaktivität einstellte und im Nest verblieb. Das Flugloch wurde vorsichtig verschlossen, damit keine Hummel während des Transports entweichen konnte. Dann wurde der Nistkasten vorsichtig mit dem Auto mehrere Kilometer entfernt in einen naturnahen Garten umgesiedelt, wo sich die Hummeln mittlerweile gut eingelebt haben.

Bei den "wie Abfall entsorgten" Hummeln – übrigens eine Wildbienenart– handelte es sich um die sogenannte Baumhummel, die als einzige Hummelart überirdische Nester in Baumhöhlen, Nistkästen, Vogelnestern und Mauerspalten baut. Hummeln stehen auf der Roten Liste bedrohter Arten und sind durch das Bundesartenschutzgesetz geschützt. Somit dürfen ihre Nester nicht entfernt oder bekämpft werden.

Der Nabu Eberbach steht hilfsbereit mit Rat und Tat zur Seite, um aufzuklären und Lösungen zu finden, so dass Nester von Hummeln, Wespen und Hornissen nicht illegal entfernt und entsorgt werden. Abgesehen davon drohen hohe Geldstrafen. Der Naturschutzbund appelliert, Tiere respektvoll zu behandeln und bei Problemen entweder beim Naturtelefon unter der Rufnummer 030–28 49 84–6000 zu erkundigen oder sich direkt bei den Fachberaterinnen für Wespen- und Hornissenschutz des Nabu Eberbach, Ingrid Moderer (Tel. 0176-476.422 53 und Christina Kunze (Tel. 0176-249.133 78) oder bei der Unteren Naturschutzbehörde unter der Telefonnummer 06221-522-5300 zu melden.

Info: www.nabu-eberbach.de