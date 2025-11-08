Samstag, 08. November 2025

zurück
Plus Schönbrunn

Gemeinde wappnet sich gegen großflächigen Stromausfall

Die Freiwillige Feuerwehr erhält für ihr Gerätehaus beim Kreisel eine Netzersatzanlage, um im Fall der Fälle handlungsfähig zu bleiben.

08.11.2025 UPDATE: 08.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 41 Sekunden

Das Rathaus in Schönbrunn. Archiv-Foto: Marcus Deschner

Schönbrunn. (MD) Um auch bei einem großflächigen Stromausfall gewappnet zu sein, erhält die Freiwillige Feuerwehr Schönbrunn für ihr Gerätehaus beim Kreisel eine Netzersatzanlage. Der Gemeinderat vergab in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag zur Lieferung sowie Wartung für zunächst vier Jahre zum Gesamtpreis von knapp 75.000 Euro an eine Firma aus dem oberpfälzischen Grafenwöhr.

Wie

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.