Für einen Supermarkt am Kreisel ist der bürokratische Aufwand groß
35 Rückmeldungen gab es bisher zum Flächennutzungsplan: Die Hälfte der angeschriebenen Gremien hat geantwortet.
Schönbrunn. (MD) Einen Schritt weiter gekommen ist die Gemeinde Schönbrunn bei der Änderung des Flächennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit Eberbach. Dieser soll im Bereich des auch gerade in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplans "Am Kreisel" in einem sogenannten Parallelverfahren geändert werden, womit sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigte.