Für einen Supermarkt am Kreisel ist der bürokratische Aufwand groß

35 Rückmeldungen gab es bisher zum Flächennutzungsplan: Die Hälfte der angeschriebenen Gremien hat geantwortet.

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 46 Sekunden
Auf dieser grünen Wiese nahe dem Kreisel soll bald ein „Nahversorger“ gebaut werden. Foto: MD

Schönbrunn. (MD) Einen Schritt weiter gekommen ist die Gemeinde Schönbrunn bei der Änderung des Flächennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit Eberbach. Dieser soll im Bereich des auch gerade in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplans "Am Kreisel" in einem sogenannten Parallelverfahren geändert werden, womit sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigte.

