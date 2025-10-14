Schönbrunn. (MD) Einen Schritt weiter gekommen ist die Gemeinde Schönbrunn bei der Änderung des Flächennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit Eberbach. Dieser soll im Bereich des auch gerade in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplans "Am Kreisel" in einem sogenannten Parallelverfahren geändert werden, womit sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigte.