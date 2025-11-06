Donnerstag, 06. November 2025

Plus Schefflenz

Landärztin übernimmt Praxis von "Hausarzt-Legende"

Ihr Herz schlägt fürs Landarztdasein: Dr. Katrin von der Assen folgt auf den verstorbenen Dr. Werner Michel.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 26 Sekunden
Freuen sich, dass es in der Schefflenzer Landarztpraxis weitergeht (v. l.): Bärbel Michel (Ehefrau des verstorbenen Dr. Werner Michel), Sabine Casella vom Praxisteam, Dr. Katrin von der Assen, Kreisentwicklerin Leonie Rodemers und Bürgermeister Raphael Hoffmann. Foto: Gemeinde Schefflenz

Von Sebastian Schuch

Schefflenz. Fast 50 Jahre lang konnten sich die Schefflenzer darauf verlassen, dass "ihr" Hausarzt Dr. Werner Michel zu nahezu jeder Tages- und Nachtzeit mit Rat und Tat zur Seite stand. Gerne hatte er das Beispiel von Gesprächen beim Rasenmähen herangezogen.

Seit Werner Michels Tod Anfang August herrschte eine gewisse Unsicherheit im Ort, ob

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
