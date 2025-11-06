Von Sebastian Schuch

Schefflenz. Fast 50 Jahre lang konnten sich die Schefflenzer darauf verlassen, dass "ihr" Hausarzt Dr. Werner Michel zu nahezu jeder Tages- und Nachtzeit mit Rat und Tat zur Seite stand. Gerne hatte er das Beispiel von Gesprächen beim Rasenmähen herangezogen.

Seit Werner Michels Tod Anfang August herrschte eine gewisse Unsicherheit im Ort, ob