Schefflenz. (stk) "Wir feiern" – in Großbuchstaben steht es auf Handzetteln und auf großen Plakaten, die an Bauzäunen hängen; an nahezu jedem Ortseingang von Schefflenz wird man so begrüßt. Die Baulandgemeinde feiert 1250 Jahre Schefflenz. Vom kommenden Freitag, 19. Juli, an bis Montag, 22. Juli, wird das Gelände rund um Schefflenzhalle und Schefflenzschule in Unterschefflenz zur Festmeile.

Los geht’s am Freitag um 19 Uhr mit Festakt und Fassanstich mit Projektorchester und dem MGV Unterschefflenz, anschließend spielen die Schefflenztaler. Am Samstag beginnt das Straßenfest dann um 11 Uhr. Auf der großen Festmeile erwartet kleine und große Gäste Jahrmarktatmosphäre: Es gibt Autoscooter, Kinderkarussell, Streetfood, Informationsstände, Streichelzoo, Bierwagen und Cocktailbar. Am Samstag und Sonntag ist auch der Kunsthandwerker- und Direktvermarktermarkt geöffnet.

Außerdem steigt am Wochenende ein großes Ritterturnier. Pferde, Feuershow und Schwertkampf werden geboten, die Besucherinnen und Besucher können auch in das Lagerleben der Ritter eintauchen. Am Samstag, 20. Juli, 20.30 Uhr, sorgen "The StreetLIVE Family" für Livemusik, um 0.30 Uhr folgen "Dark Omens".

Die StreetLIVE Family ist eines der Erfolgsprojekte, die Joe Whitney zusammen mit seiner Frau Annabell und ihrer eigenen Entertainment- und Künstleragentur "All Entertainment” auf die Beine gestellt haben. Als Frontfrau der Eurodance-Gruppe Masterboy feierte Annabell Whitney Ende der 1990er-Jahre Charterfolge, während Joe für die Söhne Mannheims arbeitete. Karten gibt es im Bürgerbüro im Rathaus Mittelschefflenz, bei der Sparkasse in Dallau und bei der Tourist Info Mosbach. Auch am Sonntagabend gibt es Livemusik.

Auch für Kinder und Familien wird viel geboten, zum Beispiel ein Kinderkonzert der Musikschule Mosbach (Samstag, 17 Uhr) oder ein Kindererlebnisland (Samstag und Sonntag, 13 bis 17 Uhr).

Auch interessant Schefflenz: Haushalt 2023 wohl besser als erwartet

Wie viel Organisation hinter so einem Jubiläumsfest steckt, berichtet Bürgermeister Rainer Houck: Seit September arbeite seine Assistentin zusammen mit Vereinen und Gemeinderatsmitgliedern an der Organisation, inzwischen hilft eine weitere Kollegin aus dem Rathaus. Ein Festausschuss wurde aus Vertretern von Vereinen und Gemeinderat einberufen.

Alleine 200 Helfer wurden benötigt, um die Grundschichten im Festzelt zu besetzen. "Ohne das, was außenrum noch anfällt", sagt der Bürgermeister, bei dem die Vorfreude schon groß ist. "Am meisten freue ich mich darauf, dass die Dorfgemeinschaft zusammenkommt und gemeinsam feiert." Aber natürlich sind auch alle anderen Feierwilligen aus der Region willkommen. "Wir hoffen auf großen Zulauf", so Houck.

Weite Anreisewege nehmen die Gäste der Delegationen aus den Partnergemeinden auf sich, auch sie kommen, um mit Schefflenz zu feiern.

> Samstag, 20. Juli, 11 Uhr Beginn des Straßenfestes; 12.30 Uhr Ritterturnier; 13 Uhr aktiv am und über Wasser; 13 Uhr Jedermann-Bogenschießen; 13 Uhr Kinder-Erlebnisland (bis 17 Uhr); 13.30 Uhr Lesungen aus den Kulturbildern von Augusta Bender; 14 bis 17 Uhr Roedder-Ausstellung im Rathaussaal; 14.30 Uhr Tanz der Zweitklässler der Grundschule Schefflenz; 15 Uhr Auftritt Hossa und Cunewalder Fastnachtsverein; 15 Uhr Boule für jedermann; 17 Uhr Kinderkonzert der Musikschule; 18.30 Uhr Ritterturnier; 20.30 Uhr Party mit "The StreetLIVE Family"; ca. 0.30 Uhr "Dark Omens".

> Sonntag, 21. Juli, 10 Uhr ökumenischer Festgottesdienst, musikalisch umrahmt vom Projekt- und Posaunenchor; 11.30 Uhr Beginn des Straßenfests; 13 Uhr Ritterturnier; 13 Uhr Jedermann-Bogenschießen; 13 Uhr Kinder-Erlebnisland (bis 17 Uhr); 13.30 Uhr Lesungen aus den Kulturbildern von Augusta Bender; 14 Uhr Hobby Horsing; 14 bis 17 Uhr Roedder-Ausstellung im Rathaussaal; 14.30 Uhr Buchvorstellung der Grundschule Oberschefflenz; 15 Uhr Konzert des Blasorchesters mit Martin Reuthner, Ingolf Burkhard und Tamara Ludwig; 17 Uhr Sprungvorführung MSC; 18 Uhr Musik mit "Fate".

> Montag, 22. Juli, 11.45 Uhr: Meerrettichessen im Festzelt (Anmeldung per Mail an sabrina.sommer@schefflenz.de).