Edeka-Markt Vogt startet nach Modernisierung neu
Nach Erweiterung und Modernisierung eröffnete der Markt feierlich neu. Familie, Gäste und Gemeinde feierten mit – inklusive Festmahl.
Von Karl Wilhelm Beichert
Schefflenz. Der Parkplatz vor dem Edeka-Markt Vogt in Mittelschefflenz bis auf den letzten Platz belegt, eine dichte Menschentraube vor dem Eingang, und das am Sonntagnachmittag! Die Erklärung: Nach einer kurzen Zeit der Neugestaltung wurde der Markt nun feierlich wiedereröffnet. Und alle waren gekommen: die Inhaberfamilie Vogt selbst natürlich,
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+