Von Karl Wilhelm Beichert

Schefflenz. Der Parkplatz vor dem Edeka-Markt Vogt in Mittelschefflenz bis auf den letzten Platz belegt, eine dichte Menschentraube vor dem Eingang, und das am Sonntagnachmittag! Die Erklärung: Nach einer kurzen Zeit der Neugestaltung wurde der Markt nun feierlich wiedereröffnet. Und alle waren gekommen: die Inhaberfamilie Vogt selbst natürlich,