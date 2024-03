Von Rudolf Landauer



Dallau. Mehr als zwei Millionen Euro investiert die Gemeinde Elztal in die Sicherheit der Einwohnerinnen und Einwohner und der Vermögenswerte in Dallau. Am Freitag kam man nun zum Spatenstich für das Hochwasserrückhaltebecken Luttenbach im Osten des Ortes (unweit des Tierheims) zusammen.

Rückblende: Der 30. Mai 2016 ist zahlreichen Einwohnern von