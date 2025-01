Rosenberg. (dore) "Haushalt mit tiefem Minus geplant", hatte die RNZ schon am 12. Dezember zu den Vorberatungen im Rosenberger Gemeinderat getitelt und ausführlich über die Planung berichtet. Nun beschlossen die Ratsmitglieder in der Sitzung am Dienstagabend das Zahlenwerk einstimmig.

"Dass wir im Jahr 2025 einen deutlichen Verlust von rund 2,6 Millionen Euro ausweisen, war uns allen