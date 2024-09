Rosenberg. (F) Einen bedeutenden Beschluss fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend, denn er stellte einstimmig die Weichen zum Bau eines neuen Dorfgemeinschaftshauses in Rosenberg, das direkt neben dem im Bau befindlichen Feuerwehrhaus in der Hermann-Hagenmeyer-Straße entstehen soll.

Wie Bürgermeister Matousek erläuterte, nahmen in früheren Jahren die Gaststätten die