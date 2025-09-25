Marode Fußgängerbrücke wird erneuert
Es gibt eine neue Stahlkonstruktion am Anglerpfad. Der Gemeinderat vergab den Auftrag.
Rosenberg. (F) In der ersten Sitzung des Gemeinderats nach der Sommerpause ging es unter anderem um den Finanzzwischenbericht für das Jahr 2025 und die Vergabe der Erneuerung des Fußgängerstegs "Angelpfad" in Sindolsheim.
Förderung für die SpVgg
Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Ralph Matousek stand die SpVgg Sindolsheim auf der Agenda: Diese hatte
