Donnerstag, 25. September 2025

zurück
Plus Rosenberg

Marode Fußgängerbrücke wird erneuert

Es gibt eine neue Stahlkonstruktion am Anglerpfad. Der Gemeinderat vergab den Auftrag.

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 41 Sekunden
Die Fußgängerbrücke am Anglerpfad, die stark beschädigt ist, wird durch eine Stahlkonstruktion ersetzt. Den Auftrag dazu erhielt die Firma WiMo Dietmar Weiss aus Hirschlanden für 32.300 Euro. Foto: Helmut Frodl

Rosenberg. (F) In der ersten Sitzung des Gemeinderats nach der Sommerpause ging es unter anderem um den Finanzzwischenbericht für das Jahr 2025 und die Vergabe der Erneuerung des Fußgängerstegs "Angelpfad" in Sindolsheim.

Förderung für die SpVgg

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Ralph Matousek stand die SpVgg Sindolsheim auf der Agenda: Diese hatte

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.