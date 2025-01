Rosenberg. (ahn) Er ist im Bauland wahrlich kein Unbekannter. Seit mehr als 50 Jahren ist er in dieser Region unterwegs, um für die Rhein-Neckar-Zeitung über Veranstaltungen und Ereignisse, Feste, Jubiläen und Gemeinderatssitzungen bei Tag und teilweise auch in der Nacht zu berichten. Sein Kürzel "F" ist fast jeden Tag in der RNZ zu finden. Am heutigen Donnerstag feiert Helmut Frodl aus Rosenberg seinen 70. Geburtstag.

Der Jubilar erblickte am 9. Januar 1955 in Rosenberg das Licht der Welt. Dort wuchs er mit einem älteren Bruder und einer jüngeren Schwester auf.

Zur Zeitung kam er bereits im zarten Alter von 18 Jahren, wie er sich im Gespräch mit der RNZ erinnert. Damals hat ihn Rosenbergs Bürgermeister Arno Hagenbuch angesprochen: "Künscht e mol ufs Rothausch, ich hab mit dir was zu besprechen." Als Helmut Frodl das Amtszimmer des Bürgermeisters wieder verließ, hatte er das neue Amt als Berichterstatter für die Zeitung inne. "Widersprechen konnte man Arno Hagenbuch nicht", so der Jubilar.

Und so begann Helmut Frodl mit knapp 18 Jahren, von den Veranstaltungen in der Gemeinde zu berichten. Im Laufe der Zeit schrieb er ebenso über Veranstaltungen in Walldürn, Altheim, Adelsheim, Seckach und auch Krautheim. Mehrere Jahre berichtete er darüber hinaus über den Sport in der Region.

Es waren damals viele Termine wahrzunehmen, auch und überwiegend am Wochenende. Der Bericht wurde mit der Schreibmaschine zu Papier gebracht. "Dann bin ich ins Auto eingestiegen und bin nach Buchen zur Redaktion gefahren. Ich war fast jeden Tag unterwegs", berichtet Frodl über die Zeiten, als es noch keine PCs und E-Mails gab.

In seiner langen Zeit für die RNZ hat er die RNZ-Redaktionsleiter Gerhard Bräuchle und später Fritz Weidenfeld und Rüdiger Busch miterlebt. Auch mit den Redakteuren Pius Sans und Joachim Casel, die seine Ansprechpartner waren, habe er immer gerne zusammengearbeitet. In der Redaktion traf er seine Kollegen Walter Brecht aus Ravenstein oder auch Karl Hess aus Osterburken, mit denen er stets ein gutes Verhältnis hatte.

Im Rahmen seiner Pressetätigkeit berichtete er als junger Mitarbeiter über die Kommunalpolitik aus Rosenberg und die Sitzungen des Gemeinderats. In seiner Zeit als freier Mitarbeiter der RNZ hat er mit seinen Bildern den Wandel der Dörfer dokumentiert, die sich in all den Jahren stark veränderten.

Nach dem Tod von Walter Brecht und Karl Hess wurde er von der Redaktionsleitung gefragt, ob er auch die Berichterstattung aus Ravenstein und teilweise aus Osterburken übernehmen könne.

Dem stimmte der Jubilar vor über 15 Jahren zu. Seitdem ist er als Berichterstatter aus dem Bauland nicht mehr wegzudenken.

Während seiner langjährigen Tätigkeit arbeitete Helmut Frodl in Rosenberg mit drei und in Ravenstein mit zwei Bürgermeistern zusammen. Mit den jetzigen Amtsinhabern Ralph Matousek, Ralf Killian und Jürgen Galm bestehe ein gutes Verhältnis, berichtet er.

In über 50 Jahren hat Helmut Frodl nach seiner Schätzung über 20.000 Berichte verfasst und weit über 8000 Bilder mit seinen Kameras gemacht. Allein im Jahr 2020 hat er über 500 Artikel für die Zeitung geschrieben. Inzwischen habe sich diese Zahl um die Hälfte reduziert. Zwischenzeitlich verfügt er auch über ein großes Bildarchiv.

Mit 70 Jahren möchte der Jubilar nun etwas kürzertreten und mehr Freizeit mit seiner Familie verbringen, die in seiner langen Tätigkeit oft zurückstecken musste und ihn stets unterstützte, wofür er ihr sehr dankbar sei.

Aber ganz aufhören will er noch nicht. "Ich komme unter die Leute", sagte er. "Das Schreiben der Berichte hält mich noch mit 70 fit." Sein Steckenpferd war in den letzten mehr als 50 Jahre neben der Arbeit das Schreiben von Zeitungsartikeln, das mit sein "Haupthobby" gewesen sei.

"Vor allem wollte ich immer, dass über Rosenberg und Ravenstein und die dortigen Veranstaltungen etwas in der Zeitung steht und der Ort pressetechnisch gut präsentiert wird."

Seinen heutigen Geburtstag wird er im kleinen Kreis feiern. Und sogar an seinem Ehrentag ist Helmut Frodl für die Presse im Dienst – er hat eine Einladung zum Ordensfest der NZRM Rosenberg erhalten, um darüber zu berichten.

Den sicher zahlreichen Gratulationen in Rosenberg schließt sich die Rhein-Neckar-Zeitung gerne an.