Grünkernbauer Jürgen Stätzler – Arte zeigt Doku über Rosenberger Tradition
Jürgen Stätzler aus Rosenberg ist der Letzte seiner Art und stellt in seiner eigenen Darre Grünkern her. Eine Dokumentation darüber läuft am heutigen Sonntag auf Arte.
Von Andreas Hanel
Rosenberg. Er ist so ziemlich der Letzte seiner Art in der Region: Grünkernbauer Jürgen Stätzler aus Rosenberg. Bereits als kleiner Junge war er schon mit seinem Vater und Großvater beim Grünkernmachen dabei. Daraus hat sich eine wahre Leidenschaft entwickelt, denn "der Grünkern lässt einen nicht mehr los", wie Stätzler im Gespräch mit der RNZ erklärt.
