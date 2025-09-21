Von Andreas Hanel

Rosenberg. Er ist so ziemlich der Letzte seiner Art in der Region: Grünkernbauer Jürgen Stätzler aus Rosenberg. Bereits als kleiner Junge war er schon mit seinem Vater und Großvater beim Grünkernmachen dabei. Daraus hat sich eine wahre Leidenschaft entwickelt, denn "der Grünkern lässt einen nicht mehr los", wie Stätzler im Gespräch mit der RNZ erklärt.