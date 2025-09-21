Sonntag, 21. September 2025

Plus Rosenberg

Grünkernbauer Jürgen Stätzler – Arte zeigt Doku über Rosenberger Tradition

Jürgen Stätzler aus Rosenberg ist der Letzte seiner Art und stellt in seiner eigenen Darre Grünkern her. Eine Dokumentation darüber läuft am heutigen Sonntag auf Arte.

21.09.2025
Jürgen Stätzler und Dagmar Graser berichten bei Arte über die Grünkernherstellung. Foto: ZDF/ARTE/Berlin Producers/Gero von Schneider-Marientau

Von Andreas Hanel

Rosenberg. Er ist so ziemlich der Letzte seiner Art in der Region: Grünkernbauer Jürgen Stätzler aus Rosenberg. Bereits als kleiner Junge war er schon mit seinem Vater und Großvater beim Grünkernmachen dabei. Daraus hat sich eine wahre Leidenschaft entwickelt, denn "der Grünkern lässt einen nicht mehr los", wie Stätzler im Gespräch mit der RNZ erklärt.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Andreas Hanel
stellvertetender Redaktionsleiter
