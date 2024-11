Rosenberg. (pol) Der Dorfladen in Rosenberg wurde am Wochenende von Einbrechern heimgesucht. Vermutlich in der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte dort ein.

Zunächst wurde hierzu die Tür zum Lieferanteneingang aufgebrochen. Im Inneren öffneten der oder die Täter gewaltsam zwei Tresore und entnahmen den gesamten Inhalt. Schlussendlich gelangten die Unbekannten in den Verkaufsraum und entwendeten auch dort Bargeld.

Auffallend war das professionelle Vorgehen der Langfinger, die im Gebäude Maßnahmen ergriffen, um ihre Spuren zu verwischen, worauf aus ermittlungstaktischen Gründen jedoch nicht weiter eingegangen werden kann. Die Täter erbeuteten Bargeld in noch nicht vollständig bekannter Höhe.

Die Polizei in Buchen sucht Zeugen. Wer zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, soll sich unter der Rufnummer 06281/9040 melden.