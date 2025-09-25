Robern. (kö) Wer auf der Wanderbahn in Höhe von Trienz beziehungsweise dem Bahnhof Robern unterwegs ist, hat ihn sicher schon gesehen: den Grüffelo, den der Heimatverein Fahrenbach mit der Familie Neukirchner aus Robern in der Nähe des Alter-Stein-Brunnens aufgestellt hat.

Holzschnitzkunst vom Feinsten, über die sich immer wieder Kinder, die das gleichnamige Kinderbuch lieben, freuen.