Kletternde Kind riss "Grüffelo" das Ohr ab
Die Statue der Kinderbuch-Figur wurde am vergangenen Wochenende beschädigt. Offenbar waren Erwachsene bei dem Vorfall dabei, meldeten ihn aber bisher nicht.
Robern. (kö) Wer auf der Wanderbahn in Höhe von Trienz beziehungsweise dem Bahnhof Robern unterwegs ist, hat ihn sicher schon gesehen: den Grüffelo, den der Heimatverein Fahrenbach mit der Familie Neukirchner aus Robern in der Nähe des Alter-Stein-Brunnens aufgestellt hat.
Holzschnitzkunst vom Feinsten, über die sich immer wieder Kinder, die das gleichnamige Kinderbuch lieben, freuen.
