Plus Robern

Kletternde Kind riss "Grüffelo" das Ohr ab

Die Statue der Kinderbuch-Figur wurde am vergangenen Wochenende beschädigt. Offenbar waren Erwachsene bei dem Vorfall dabei, meldeten ihn aber bisher nicht.

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 04:00 Uhr 41 Sekunden
Mutwillig beschädigt: die Grüffelo-Statue beim Bahnhof Robern. Foto: kö

Robern. (kö) Wer auf der Wanderbahn in Höhe von Trienz beziehungsweise dem Bahnhof Robern unterwegs ist, hat ihn sicher schon gesehen: den Grüffelo, den der Heimatverein Fahrenbach mit der Familie Neukirchner aus Robern in der Nähe des Alter-Stein-Brunnens aufgestellt hat.

Holzschnitzkunst vom Feinsten, über die sich immer wieder Kinder, die das gleichnamige Kinderbuch lieben, freuen.

