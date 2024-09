Region Mosbach. (RNZ/stm) Erneuert und ausgebessert wird seit geraumer Zeit an den Bahnstrecken in der Region. So auch dieser Tage wieder: In der Nacht von Sonntag, 29. September (ab 21 Uhr), auf Montag, 30. September (bis 5 Uhr), nimmt die DB InfraGO auf dem Abschnitt zwischen Zwingenberg und Bad Friedrichshall Schleifarbeiten vor. Dadurch muss, wie Betreiber AVG mitteilt, eine Fahrt der Stadtbahnlinie S 41 aus Richtung Heilbronn bereits in Neckarelz enden. In der Gegenrichtung verspäten sich Fahrten:

> S 41 (Zugnummer 85372) Heilbronn Pfühlpark (22.10 Uhr) – Mosbach (23.16 Uhr): Am 29. September endet diese Bahn bereits in Neckarelz (Ankunft 23.07 Uhr); zwischen Neckarelz und Mosbach Bahnhof verkehrt ein Schienenersatzverkehr mit einem Bus.

> S 41 (Zugnummer 85739) Mosbach (21.42 Uhr) – Neckarelz (21.46 Uhr) – Heilbronn Pfühlpark (22.36 Uhr): Am 29. September verkehrt diese Bahn ab Neckarelz 22 Minuten später als gewohnt.

> S 41 (Zugnummer 84741) Mosbach (22.42 Uhr) – Neckarelz (22.46 Uhr) – Heilbronn Pfühlpark (23.36 Uhr): Am 29. September verkehrt diese Bahn ab Neckarelz 22 Minuten später als gewohnt.