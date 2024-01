Region Mosbach. (schat) Die Schippen sind das begehrteste Spielobjekt, wer grad keine abbekommen hat, setzt eben die Handschuhe oder gleich den ganzen (im dicken Anzug eingepackten) Körper ein: Auf dem Außengelände der evangelischen Pfalzgraf-Otto-Kindertagesstätte in Mosbach hatten Mädchen und Jungs am Montag viel Freude mit einem eher seltenen Gast – dem Schnee.

Ausdauernd wurde da die weiße Pracht geschoben, geschippt und auch mal durch die Luft geworfen, eine kleine Schneeballschlacht war unter Aufsicht von Diana Dinc natürlich auch drin. "Die haben ihren Spaß", hielten die Einrichtungsleiterin und ihren Kolleginnen fest, was unschwer zu erkennen war. "Das ist echt cool heute", schwärmte einer der Jungs, die sich eine Schaufel ergattert hatten, von den besonderen Möglichkeiten, die der Schneefall zu Wochenbeginn eröffnete.

Bei acht Zentimeter Neuschnee kam es im Straßenverkehr hingegen zu einigen Rutschpartien und Schwierigkeiten. Foto: Heiko Schattauer

Bis zum Mittag hatte dichtes Schneegestöber im ganzen Stadtgebiet für eine – für Mosbacher Verhältnisse – ordentliche Schneedecke (immerhin knapp acht Zentimeter stark) gesorgt, auch viele Straßen präsentierten sich in flächigem Weiß. Was dem ein oder anderen Verkehrsteilnehmer auch die ein oder andere Schwierigkeit bereitete, selbst wenn die Räum- und Streudienste fleißig unterwegs waren.

Die Polizei berichtete von mehreren Auffahrunfällen oder Ausrutschern auf vier Rädern im Bereich Mosbach, die aber allesamt glimpflich ausgingen. Allenfalls Blechschaden war dabei zu beklagen gewesen, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn auf RNZ-Nachfrage am Nachmittag. Das Unfallaufkommen sei in der Region aber nicht signifikant höher gewesen als einem Werktag ohne Schneefall. Angepasste Fahrweise (auf den Straßen) und winterfeste Kleidung (vor allem im Kindergarten) dürfte auch in den kommenden Tagen gefragt sein, die Wetterexperten haben weitere Schneefälle vorhergesagt.