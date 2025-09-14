Region Eberbach. (alr) Jetzt wird es ernst: nach über sechs langen Wochen beginnt am Montag die Schule wieder. Für manche Kinder sogar zum ersten Mal, andere kennen sich schon damit aus, nach den Sommerferien wieder in den Schulalltag zu starten.

Doch eins ist für alle Schülerinnen und Schüler gleich: am Montagmorgen beginnt ein neues Schuljahr. Weil über die langen Sommerferien viel