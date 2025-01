Region Buchen. Kaum ist das neue Jahr angebrochen, stehen die Narren bereits in den Startlöchern und läuten mit Veranstaltungen die heiße Phase der fünften Jahreszeit ein. Hier ist der närrische Fahrplan für alle Fastnachtsbegeisterten:

> Adelsheim ("Gäässwärmerzunft Alleze": 1.2. Kartenvorverkauf für Prunksitzung im Zunftheim (10 bis 13 Uhr), 2.2. Kartenvorverkauf für Prunksitzung im Zunftheim (10 bis 12 Uhr), 8.2. Kartenvorverkauf für Prunksitzung im Zunftheim (10 bis 12 Uhr), 22.2 Prunksitzung in der Eckenberghalle (19.31 Uhr), 23.2. Kinderprunksitzung in der Eckenberghalle (13.11 Uhr), 27.2. Empfang mit Ehrungen am Rathaus (16 Uhr) mit anschließender Machtübernahme (17.31 Uhr), 4.3. Geldbeutelwäsche im Stadtgarten (18.31 Uhr), 5.3. Heringsessen im Zunftheim (18 Uhr).

> Altheim ("Aaldemer Dunder"): 15.2. Prunksitzung der FG in der Kirnauhalle (19.31 Uhr), 2.3. Sauermilchessen am Pfarrer-Hauser-Platz (11.01 Uhr), 4.3. Kindernachmittag in der Kirnauhalle (14.11 Uhr).

> Bödigheim ("Bedemer Hannmertli"): 1.2. Teilnahme am Umzug in Seckach (14.11 Uhr); 14.2. Jubiläumssitzung "44 Jahre Hannmertli" für geladene Gäste (19.11 Uhr); 16.2. Kartenvorverkauf für Bunten Abend im Jugendhaus (14 Uhr); 22.2. Kinderfastnacht (14.11 Uhr); 27.2. Outdoor-Bar am Schmutzigen Donnerstag in Buchen; 28.2. Bunte Nacht in der Sporthalle (20.11 Uhr); 1.3. Bunter Abend in der Sporthalle (19.11 Uhr); 2.3. Hallenabbau mit Eieressen in der Sporthalle (11 Uhr); 3.3. Teilnahme am Rosenmontagszug in Buchen; 4.3. Teilnahme am Umzug in Osterburken und ab 17.30 Uhr Verbrennung am Jugendhaus Bödigheim; 5.3. Heringsessen am Reservistenheim (19 Uhr).

> Buchen ("Narrhalla Buchen"): 21.2. Kartenvorverkauf für die Hallesitzung (19.01 Uhr); 18.2. Faschenacht beim Frauebund (19.31 Uhr); 19.2. Faschenacht beim Frauebund (19.31 Uhr); 20.2. Ordensfest (20.11 Uhr); 22.2. Kolpingfaschnacht (19.31 Uhr); 24.2. Kolpingfaschnacht (18.31 Uhr); 27.02. Ausschellen der Faschenacht (14.01 Uhr); 27.02. Ausgrabung der Faschenacht (19.01 Uhr); 27.2. Narrenescht hot uff (19.31 Uhr); 1.3. Aufspielen der Morreschnorranten in der Fußgängerzone (10.11 Uhr); 1.3. Hallesitzung in der Stadthalle (19.31 Uhr); 1.3. Wertschaftsdreibe (20.11 Uhr); 2.3. Narrenmesse in St. Oswald (10.30 Uhr); 2.3. Aufspielen der Morreschnorranten am Narrenbrunnen (11.31 Uhr); 2.3. Umzug der Müller (13.11 Uhr); Gänschmarsch (14.11 Uhr); 2.3. Narrengericht (23.59 Uhr); 3.3. Rosenmontagszug (14.11 Uhr); 3.3. Familien-Faschenachtsparty im Narrennescht (16.01 Uhr); 3.3. närrisches Treiben in den Buchener Gaststätten; 4.3. Kinderumzug (14.11 Uhr) und anschließend Kindernachmittag in der Stadthalle; 4.3. Verbrennung der Faschenacht vor dem Alten Rathaus (0 Uhr).

> Glashofen ("Höhgöiker Glashofen"): 14.2. "Göikerfete" der FG in der Sporthalle (20 Uhr), 22.2. Prunksitzung der FG in der Sporthalle (19.31 Uhr), 23.2. Kinder- und Seniorensitzung der FG in der Sporthalle (14.11 Uhr).

> Götzingen ("Getzemer Narre"): 18.1. Narren-Dance-Night (20 Uhr); 1.2. Prunksitzung in der Festhalle (19.31 Uhr); 16.2. Kinderfastnacht in der Festhalle (14 Uhr); 1.3. Jägerball (19.61 Uhr), 2.3. Gänschmarsch (14.11 Uhr; 3.3. Rosenmontag (14.11 Uhr); 4.3. Teilnahme am Umzug in Osterburken.

> Großeicholzheim ("Aichelscher Schnäischittler"): 15.2. Prunksitzung (19.19 Uhr); 23.2. Kinderfastnacht (14.11 Uhr)

> Hainstadt ("Heeschter Berkediebe"): 8.2. Kartenvorverkauf für Prunksitzung und Zigeunerball im Rathaus Hainstadt (15 bis 16 Uhr); 15.2. Prunksitzung in der Mehrzweckhalle (19.46 Uhr); 27.2. Ausgrabung mit Rathausstürmung am Rathaus in Hainstadt mit anschließender Berkediebe-Party in der Mehrzweckhalle (18.46 Uhr); 2.3. Frühschoppen in der Mehrzweckhalle in Hainstadt (10 Uhr); 2.3. Zigeunerball in der Mehrzweckhalle (19.31 Uhr); 4.3. Umzug und anschließender Kindernachmittag in der Mehrzweckhalle (14.11 Uhr); 4.3. Verbrennung am Bild (22 Uhr).

> Hardheim ("Hordemer Wölf"): 9.2. Kinderprunksitzung in der Erftalhalle (15.11 Uhr), 15.2. Prunksitzung der FG in der Erftalhalle (19.31 Uhr), 22.2. "Bad-Taste-Party" in der Erftalhalle (21 Uhr), 27.2. "schmutziger Donnerstag" (18.31 Uhr), 2.3. Umzug der FG, 4.3. Kehraus der FG im Gasthaus "Ochsen" (18 Uhr).

> Heidersbach ("Hederschboch Dick Do"): 8.2. erste Prunksitzung (19.11 Uhr); 15.2. zweite Prunksitzung (19.11 Uhr); 22.2. Teilnahme am Umzug in Schefflenz (14.11 Uhr); 23.2. Kinderfaschenacht (14.01 Uhr); 27.2. Weiberfaschenacht (19.31 Uhr); 1.3. Faschenachtskirche in Limbach (17.30 Uhr); 2.3. Teilnahme am Umzug in Fahrenbach (13.31 Uhr); 3.3. Teilnahme am Rosenmontagszug in Buchen (14.11 Uhr); 4.3. Faschenachtsdienstag in Heidersbach (13.31 Uhr); 4.3. Verbrennung (19 Uhr); 5.3. Aschermittwoch.

> Hettigenbeuern ("Götzianer Heddebör"): 7.2. Kappenabend und Ordensfest im Sportheim ; 14.2. Fastnachtsabend der Frauengemeinschaft im Sportheim; 2.3. Teilnahme am Kreisumzug in Bürgstadt; 3.3. Teilnahme am Rosenmontagszug in Buchen; 4.4. Umzug in Hettigenbeuern mit anschließender Kinderprunksitzung.

> Hettingen ("Hettemer Fregger"): 25.1. Fasnachts-Auftakt im Lindensaal, 26.1. Seniorensitzung im Lindensaal, 1.2. "80er Party" im Lindensaal, 16.2. Kinderdisco im Lindensaal, 1.3. Narrenbaumstellen mit Luftballonweitflugwettbewerb, 1.3. Cocktailparty im Lindensaal, 2.3. Prunk- und Fremdensitzung im Lindensaal, 3.3. Rosenmontagsumzug und Fasnachtstreiben am Lindenareal, 4.3. Dämmerschoppen im Lindensaal, 5.3. Rollmopsstechen.

> Höpfingen ("Höpfemer Schnapsbrenner"): 14.2. Jubiläumsprunksitzung, 16.2. zweite Prunksitzung, 22.2. Kindersitzung, 28.2. Après-Ski-Party, 1.3. Rathaussturm, 3.3. Rosenmontagszug.

> Limbach ("Wulle-Wack"): 16.2. Kartenvorverkauf für die Prunksitzung im Haus Maria Frieden (10.59 Uhr); 22.2. Prunksitzung in der Mehrzweckhalle (19.33 Uhr); 23.2. Kinderprunksitzung in der Mehrzweckhalle (14.01 Uhr); 1.3. Faschnachtsgottesdienst in St. Valentin (17.30 Uhr); 2.3. Teilnahme am Umzug in Fahrenbach (13.31 Uhr); 3.3. Teilnahme am Rosenmontagszug in Mudau (14.01 Uhr); 4.3. Faschnachtsumzug (13.33 Uhr); 4.3. Entenverbrennung an der Mehrzweckhalle (20 Uhr).

> Mudau ("KaGeMuWa"): 2.2. Vorverkauf für die Prunksitzung; 14.2. Prunksitzung in der Odenwaldhalle (19.31 Uhr); 15.2. Prunksitzung in der Odenwaldhalle (19.31 Uhr); 16.2. Kinder- und Jugendsitzung in der Odenwaldhalle (14 Uhr); 27.2. Ausrufung der Faschenaacht am Rathaus (19.53 Uhr); 27.2. Schmuutzessen im TSV-Sportheim (20.30 Uhr); 1.3. Teilnahme am Umzug in Königheim (ganztägig); 2.3. Spreiselesvorkaafe (11.11 Uhr); 3.3. Rathausstürmung (10.31 Uhr); 3.3. Sauerbratenessen in der Odenwaldhalle (11.31 Uhr); 3.3. Rosenmontagsumzug (14.01 Uhr) (rundes Foto: D. Rechner) ; 3.3. Apres-Zug-Party (17.01 Uhr); 4.3. Auswärtsumzug; Faschenaachtsverbrennung (20.11 Uhr); 5.3. Faschenaachtsverbrennung (0 Uhr).

> Osterburken ("Elferrat der Stadt Osterburken"): 17.1. Bauernball in der Baulandhalle (19.11 Uhr), 31.1. Ahoi-Hawaii-Party in der Baulandhalle (20.11 Uhr), 19.2. BBO-Sitzung in der Baulandhalle (18.31 Uhr), 23.2. Kindersitzung in der Baulandhalle (14.11 Uhr), 27.2. Närrisches Treiben mit Party vor der Baulandhalle (ganztägig), 2.3. Große Prunk- und Fremdensitzung in der Baulandhalle (19.01 Uhr), 4.3. Großer Umzug durch Borke (14.11 Uhr) mit anschließender Party vor der Baulandhalle.

> Rippberg: 1.3. Prunksitzung der Vereine in der Sprthalle (19.31 Uhr), 2.3. Kinder- und Seniorennachmittag in der Sporthalle (15.01 Uhr).

> Ravenstein: 9.2. Kartenvorverkauf für Prunksitzung mit Weißwurstfrühstück im Schloss Merchingen (ab 9 Uhr), 14.2. erste Prunksitzung im Schlosssaal Merchingen (19.11 Uhr), 15.2. zweite Prunksitzung im Schlosssaal Merchingen (19.11 Uhr), 16.2. Kinderfastnacht im Schlosssaal Merchingen (14 Uhr), 27.2. Machtübernahme am Rathaus Merchingen (17.11 Uhr), 2.3. Umzug (13.33 Uhr), 4.3. Kampagnenabschluss im Sportheim Merchingen (17 Uhr).

> Rosenberg ("Narrenzunft Rouschebercher Milchsäuli"): 16.2. "Ferkelball" in der Festhalle Sindolsheim (14.11 Uhr), 22.2. "Säuliball" in der Festhalle Sindolsheim (19.11 Uhr), 28.2. Rathausstürmung (10.33 Uhr) mit anschließendem Kappenabend in der "Schlossschenke", Fastnachtsverbrennung im Sportheim (18 Uhr).

> Schweinberg ("Lustige Vögel"): 25.1. Teilnahme am Nachtumzug in Oberlauda (19.30 Uhr), 26.1. Kartenvorverkauf nach der Kirche (10 Uhr), 23.2. Teilnahme am Umzug in Walldürn (13.33 Uhr), 28.2. Prunk- und Fremdensitzung (19.33 Uhr), 1.3. Teilnahme am Umzug in Königheim (14.01 Uhr) sowie zweite Prunk- und Fremdensitzung (19.33 Uhr), 2.3. Teilnahme am Umzug in Hardheim (14.01 Uhr), 3.3. Teilnahme am Umzug in Höpfingen (15.11 Uhr) und Teilnahme am Nachtumzug in Lohrbach, 4.3. Kinderprunksitzung (14.11 Uhr, Einlass ab 13 Uhr), Teilnahme am Umzug in Gerchsheim und Kehraus (19.33 Uhr),

> Seckach ("Seggemer Schlotfeger"): 1.2. Fastnachtsumzug (14.44 Uhr), anschließend Outdoor-Party auf dem Parkplatz vor der Seckachtalhalle (15.33 Uhr), 8.2. "Schlotfegerball" in der Seckachtalhalle (20.33 Uhr), 27.2. Fastnachtsausgrabung mit Rathausstürmung (19.11 Uhr), 1.3. Prunksitzung in der Seckachtalhalle (18.11 Uhr), 4.3. Kindernachmittag in der Seckachtalhalle (14.44 Uhr), Fastnachtsverbrennung auf der Schwimmbadwiese (17.11 Uhr).

> Waldhausen ("Klingemänner Waldhausen"): 1.2. Teilnahme am Umzug in Seckach (Treffpunkt 14 Uhr in Seckach); 22.2. Prunksitzung (19.01 Uhr); 1.3. Maskenball (19.61 Uhr); 2.3. Kinderfaschenacht (14.11 Uhr); 3.3 Teilnahme am Rosenmontagszug in Buchen (Treffpunkt 13.30 Uhr in Buchen); 4.3. Teilnahme am Umzug in Limbach (Treffpunkt 12.30 Uhr); 4.3. Narrentreiben im Sportheim mit Verbrennung (16.11 Uhr).

> Walldürn ("Fideler Aff"): 1.2. Prinzeneinzug der FG vom Bahnhof zum Schloss (14.11 Uhr), 1.2. Dürmer Kinderdisco der FG im "Haus der offene Tür" (16 Uhr), 1.2. Prinzenball-Party der FG unter dem Motto "Dürmer Aff goes Neon" im "Haus der offenen Tür" (21.30 Uhr), 8.2. Prunksitzung der FG in der Nibelungenhalle (19.33 Uhr), 9.2. Jugend- und Kindersitzung der FG in der Nibelungenhalle (13.33 Uhr), 15.2. Seniorensitzung der FG im "Haus der offenen Tür" (14.11 Uhr), 21.2. Tanzabend "Dürmer Faschenaacht" des TSC im "Haus der offenen Tür" (19.31 Uhr), 23.2. Fastnachtsumzug der FG durch die Innenstadt (13.33 Uhr), 27.2. "Schmutziger Donnerstag" mit "Affenfete" mit DJ "Crazy" im Kolpingheim (20.11 Uhr) und närrischem Treiben in den Gaststätten in der Innenstadt, 2.3. Kappenabend der Kolpingsfamilie im Kolpingheim (19.31 Uhr), 3.3. Strohbärentreiben der Kolpingsfamilie in der Innenstadt (9.03 Uhr).

> Zimmern ("Zimmermer Fugschelöcher"): 14.2. Prunksitzung im Dorfgemeinschaftshaus (19.01 Uhr); 16.2. Kinderfastnacht im Dorfgemeinschaftshaus (14.33 Uhr).